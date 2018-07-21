欧盟牵头 全球反美贸易联盟正在形成

西班牙《起义报》网站 7 月 14 日发表文章称，面对特朗普政府加征关税和报复行为，自由贸易经济体开始结盟，欧洲对行动进行指挥。欧盟意欲建立全球贸易联盟，最新举措是开始与澳大利亚谈判，以便签署自贸协议弥补在美国市场的投资和出口损失。与此同时在谈判桌上，欧盟委员会还有与世界其他国家和地区的 11 项正处于不同谈判阶段的自贸协议。





文章指出，多个欧盟声音承认，对特朗普的耐心和协调意愿已经结束，欧盟希望利用华盛顿的孤立主义以及因为虚假的国家安全威胁而改变的全球经济关系概念。美国的外交政策咄咄逼人，放弃了与欧盟的跨太平洋伙伴关系协定（ TPP ），退出与伊朗签署的核协议，这就迫使欧盟与其他伙伴国或者贸易集团 “ 加强联系 ” ，尽快建立战略关系。





从这个角度来说，与澳大利亚开始的自贸谈判非常重要，欧洲已经成为澳大利亚的第二大贸易伙伴。据欧盟执行委员会估计，如果与包括新西兰在内的与澳洲的自贸协议正式达成，欧盟的国内生产总值（ GDP ）将在 2030 年增加 50 亿欧元。





除此以外，还有 9 个自贸协议的签署或谈判正在进行当中，包括加拿大（已签但未获得议会批准）、日本、新加坡、越南、墨西哥、南方共同市场（巴西、阿根廷、巴拉圭和乌拉圭）。





文章认为，特朗普最近对欧洲的访问更加证明了跨大西洋关系的消亡。他要求北约成员国增加军费开支，并证实随着关税的上调，未来贸易战还会继续。目前欧洲已经迈出在贸易领域对抗美国的第一步，警告美国欧盟将对美输欧 19% 的出口商品加征关税。





“ 做好最坏的准备 ” ，加拿大外交部长克里斯蒂娅 · 弗里兰说，他在于魁北克举行的七国集团充满紧张气氛的会议结束几周后作出了上述表示，但这是存在于加拿大外交部门的普遍感觉。





特朗普在会议上对加拿大总理贾斯廷 · 特鲁多的侮辱言辞令此前试图修复双边关系的所有尝试都落空，此前白宫还曾提出，在美国对主要盟友加征关税的行为中，加拿大或可成为例外。弗里兰强调，在近代历史上，加拿大与美国之间的关系从未像现在这样 “ 处于最低点和令人担忧 ” 。





加拿大国际贸易专家劳伦斯 · 赫尔曼认为，特朗普的行为让美国失去了最亲密盟友的信任。加拿大的看法也被传达给美国的其他贸易伙伴，它们决定行动起来反对美国的商业利益，并向世贸组织传达意向声明。





文章称，在等待来自华盛顿和解信号的同时，加拿大和墨西哥都开始为北美自由贸易协定（ NAFTA ）之后的时代做准备，两国开始寻求建立新的贸易联盟。





意识到 NAFTA 已经时日不多，加拿大和墨西哥继续与特朗普最早取消的 TPP 的成员国以及太平洋另一侧的另外 9 个市场进行谈判。两国除了推进与欧盟的谈判，还与哥伦比亚、秘鲁、智利、新加坡、新西兰和澳大利亚开始接触。





文章称，摆在加拿大桌面上的最令人惊讶的一项倡议就是联合欧盟。美国参议员本

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萨斯警告说，特朗普为渥太华打开了进行一切地缘战略活动的大门。

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