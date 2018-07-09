日本2019年防卫支出或将再破5万亿日元 创新高

由于日本政府在 2019 年开始实行的 “ 次期中期防卫力量整备五年计划 ” 中规定，每年防卫支出增长率将由 0.8% 提高至 1% ， 2019 年日本防卫支出预计将超过 1997 年的 4.94 万亿日元，再次突破 5 万亿日元（约合人民币 3 千亿元）。

据日本《每日新闻》 7 月 8 日报道，日本国防支出在 1997 年达到最高值，而自 2003 年起，防卫支出连年保持缩减态势。 2012 年安倍上任首相后，防卫支出则连续 6 年出现增长。而随着日本将引入陆上部署型导弹拦截系统 “ 陆基宙斯盾系统 ” 及 F-35“ 闪电 ”II 型战机，安倍政府势必将进一步提高国防支出。





为制定 2019-2013“ 次期中期防卫力量整备五年计划 ” ，日本防卫省正在与财务省就 5 年间国防支出总额进行商讨。上一个五年计划的国防支出总额根据计划起始年物价汇率水平估测而成，同时规定年均国防支出增长应在 0.8% 左右。日本防卫省认为，为应对东北亚局势变化及军用设备价格上涨，应提高年均国防支出增长率。

在日本 2019-2023“ 中期防卫力量整备计划 ” 期间，仅陆基宙斯盾系统便需花费 4000 亿日元，还不包括雷达费用。此外，海上反导系统 “SM-3BLOCK2A” 也十分昂贵。日本防卫省还计划新购入数架单价百余亿日元的 F-35A 战机，并拟引入价格更昂贵但具备短距离离陆、垂直起降功能的 F-35B 战机。

2018

年

6

月，日本内阁会议通过了政府经济财政运营基本方针

——“

骨太方针

”

，其中明确要求日本应大幅提高国防力量，即便政府出于慢性财政赤字状态，也应提高国防支出。因此日本防卫省或将在

2018

年

8

月政府概算来年财政预算时，提出国防支出

5

万亿日元以上的要求。

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