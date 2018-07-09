印度外长在驻外使节会上放豪言:三管齐下抗衡中国

印度准备采取 “ 三管齐下 ” 的战略限制中国影响力。《印度斯坦时报》 8 日援引 4 名熟悉内情的印度官员的话说，上周二该国驻外使节大会期间，针对中国与印度在南亚和印度洋的邻国接触力度增大，印度外长斯瓦拉吉告诉驻在国大使们，印度将采取三管齐下的战略：密切追踪中国一举一动，寻求印度自己的项目和承诺，告知和建议邻国与中国接触的后果。

参加印度邻国大使小范围会议的有印度外交国务部长阿克巴尔，外交秘书顾凯杰，印度驻华大使班浩然以及驻巴基斯坦、阿富汗、尼泊尔、孟加拉国、斯里兰卡、马尔代夫、缅甸和不丹的大使。印度驻毛里求斯的高级专员也参加了会议。这次小范围会议是印度外交部年度会议 —— 驻外使节大会的子会议。

上述印度官员透露，在小范围会议一开始，斯瓦拉吉便问参会大使，他们对中国在驻在国的活动有什么感受。每位大使随即分别就中国在自己驻在国的动作进行了简单汇报。透露消息的印度官员说，会议的总体感受是，在巴基斯坦，中国的经济和政治主导一直在增强；在阿富汗，中国可能成不了战略伙伴，但双方有接触空间；在斯里兰卡，印度驻该国大使称，当地政府依旧对印度保持友好，同时与中国的经济联系继续拓展；在马尔代夫，该国政府正在有意识地消除印度的足迹，而中国已经用投资获得在当地的巨大影响力。





《印度斯坦时报》称，听完大使们汇报后，斯瓦拉吉表示，新德里不能与中国在资源上竞争。她强调，印度必须继续密切关注中国的一举一动，并全力推进印度的工作，建议和 “ 教育 ” 邻国朋友，告诉他们与北京进行经济接触可能对他们产生负面后果。该报说，所谓 “ 负面后果 ” ，指的是用中国贷款进行大举投资，让北京在经济和战略上在被投资国站稳脚跟，并 “ 套住这些国家 ” 。

不过，上述印度官员认为，斯瓦拉吉的考量并非政策，而是一场内部 “ 头脑风暴 ” 。印度前驻华大使阿肖克 · 康特 8 日说，重要的是需要了解到，中国现在对地区和全球抱负不再掩饰，在这个背景下，周边是其外交政策的首要。他认为，印度回应时不要试图效仿中国。 “ 我们不必对中国在邻国的活动歇斯底里。他们有自己的优势和劣势。我们要发挥我们的长处。 ”

今年的印度驻外使节大会涉及诸多主题，从印度全球反战援助和合作，到不断演化的地区和地缘政治态势，不一而足。斯瓦拉吉做开幕式致辞，印度总理莫迪做主旨演讲。去年

5

月，

“

大使会

”

的重点是聆听莫迪公布印度新外交政策走向及来年的挑战。印度

“

亚洲世纪

”

网站称，在本届

“

大使会

”

上，驻在与印利益攸关的主要国家的大使都就印度同这些国家的双边关系进行了阐述，其中主要是印驻巴基斯坦、中国、美国和俄罗斯的大使。

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