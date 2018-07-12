美台关系提升 中国拉响警报

有分析人士称，中国本月针对台湾与美国关系大幅上升所提出的抗议或许会促使北京官员们感到紧张而进行最终的报复行动。





中国国台办主管 7 月 8 日表示，中国 “ 不能接受 ” 台美关系提升。





这一评论是对周六两艘美国军舰通过台湾海峡所做出的回应。





中国对美国支持台湾感到不满，中国将自治的台湾视为其领土的一部分，而不是一个拥有外交权的国家。随着中共官员努力找寻能将台湾纳入其旗下的方法，美国强大的军队也增大了中共官员的担忧。





自美国总统川普去年就职以及台湾总统蔡英文 2016 年上任以来，台北和华盛顿就一直在发展更紧密的关系。





位于台北的智库元大宝华综合经济研究院资深政治研究员格拉提安纳 • 荣格说： “ 在川普与蔡英文各自上任后，在美国与台湾的新政府分别形成之后，那个情况肯定不是中国方面想要看到的。 ”





试探中国的耐心





台湾国防部透露，美国军舰 “ 马斯汀 ” 号（ USS Mustin ）与 “ 本福德 ” 号（ USS Benfold ）上周六通过了台湾海峡。





美国海军过去已经派遣船只来到这一 160 公里宽的水道，但是这一次台湾方面公开提及此事并且承诺 “ 完善其作为区域成员的责任 ” 。





“ 高级政策研究 ” 智库中国委员会秘书长安德鲁 • 杨表示，美国或许已经利用此次航行来警告中国美台关系的力量。





位于台湾的 “ 中华 21 世纪智库 ” 首席执行官雷倩说，华盛顿将台湾视为支持美国在亚太地区目标的盟友 “ 珍珠链 ” 的一部分。有专家认为，美国的目标之一就是阻止中国的扩张。其它盟友还包括日本、韩国和菲律宾。





华盛顿的媒体报道称，美国国务院已经请求美国海军陆战队协助守卫美国在台北新落成的实际上的大使馆。





川普一系列的决定以及美国国会的行动已经引起了中国的注意。





比如，尽管遭到北京反对，川普 3 月签署立法鼓励美台之间进行更多高层访问，华盛顿还公开反对中国提出的让 44 家国际航空公司停止在网站上将台湾标注为 “ 国家 ” 的要求。





美国政府去年宣布了一项价值 14.2 亿美元的对台先进武器军售计划。





中方易怒的反应





位于夏威夷火奴鲁鲁的研究组织 “ 东西方中心 ” 的资深研究员丹尼 • 罗伊认为，尽管在台湾部署海军陆战队仅是为了保卫美国财产，但中国会将美方的这一举动视为美台关系 “ 永久升级 ” 。

中国国台办主任刘结一在回应美国军舰通过台湾海峡一事时表示，台湾应该 “ 认清 ” 美国政府打 “ 台湾牌 ” 的 “ 真正目的 ” 。





刘结一说： “ 千万不要有人去帮助美国打 ‘ 台湾牌 ’ ，伤害两岸同胞的利益、伤害台湾同胞的根本利益。 ”





美国对台湾的军事支持暗含了如果中国意图攻击台湾，华盛顿将会对台湾予以援助。不过台湾长荣大学政治学者李宪荣表示，美国军舰通过台湾海峡不是台湾方面的 “ 错误 ” 。





李宪荣说： “ 你不能因美国所做的事惩罚台湾。当然，中国不希望台湾与美国走得更近。 ”





随着川普提出对在美国销售的中国进口产品加征关税，一些人相信川普正在利用台湾来搅扰中国，以便使其在贸易问题上让步。





北京的后续措施





荣格表示，中国很可能将通过采取更多措施让台湾年轻人和商人看到中国大约 12 万亿美元规模的经济体所带来的好处进行跟进。





中国 2 月份批准了一项措施清单，使台湾民众可以更方便地到大陆工作和投资。





北京自 1940 年代中国内战时期国民党败退台湾并重新建立政府时就声称对台湾拥有主权。

两岸自那时起一直处于分治状态。尽管中国坚持最终统一的目标，但台北的政府民调显示，绝大多数的台湾民众都对此表示反对。





雷倩认为，中国或许还会通过军事渠道设立一条台湾和美国都应该避免跨越的 “ 线 ” 。她说，这一举措或许会与北京的反分裂法类似。这项 2005 年出台的法律授权在台湾宣布法律上从中国独立的情况下对台湾使用武力。





雷倩说：

“

他们会划设清晰的红线，以便让台湾了解边界或许在哪里，也让美国了解何种行动可能会激发进一步的报复或回应。

”（美国之音）

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