文在寅：新加坡是韩国 “新南方政策”的重要合作伙伴

“ 驻韩美军问题是韩美同盟事务，不是由朝美无核化谈判讨论的议题。 ” 据韩联社 12 日报道，正在新加坡访问的韩国总统文在寅接受新加坡《海峡时报》书面采访时表示，韩美两国坚信，在维护朝鲜半岛及东北亚和平稳定方面，驻韩美军发挥着重要作用。

在这篇 12 日见报的专访文章中，文在寅谈到了驻韩美军、韩美联合军演、终战宣言和朝鲜半岛局势等多个问题。

被问及 “ 叫停韩美联合军演的背景和驻韩美军是否撤离 ” 时，文在寅作出上述回答，并表示驻韩美军是另一层面的问题。韩联社分析认为，文在寅此番言论否认了驻韩美军撤离半岛问题或成为朝美核谈判议题的说法。

对于叫停韩美联演的背景，文在寅说，这是为建立互信持续对话而采取的措施，朝鲜通过朝美、韩朝领导人会谈表明完全无核化立场，并采取拆除核试验场等实质性措施，韩美两国积极评价朝鲜态度的变化，并一致认为有必要考虑朝鲜的关切，因此决定在持续对话期间暂停韩美联演。

今年宣布结束战争状态是韩国政府的目标

对于联合发表终战宣言的计划，文在寅说，终战宣言是彼此表明停止敌对状态，走向和平共处关系这一共同意愿的政治性宣言，在实现朝鲜半岛无核化与建立持久和平机制的过程中具有里程碑式的意义。正如《板门店宣言》所阐明，在停战协定签署 65 周年的今年宣布结束战争状态是韩国政府的目标。至于时间和形式，韩方将同朝美等各方紧密磋商。

朝鲜应制定更具体的无核化落实方案，朝美应迅速采取相应的一揽子措施

文在寅说，今年以来韩国统一事业取得以往难以想象的许多成果，韩朝关系回归正常轨道还不到 6 个月，此时此刻把握我们所面临的机遇，致力于推进朝鲜半岛无核化和建立持久和平机制以及韩朝关系发展，今后在和平的半岛上推进韩朝共存共荣，再次汇聚成一个民族共同体，统一之门就会自然而然地打开。

对于保持朝美对话势头的方案以及朝鲜半岛局势的展望，文在寅说，目前朝鲜半岛处于世界性的历史转折点，战争的历史开始转变为和平的历史，韩朝、朝美领导人会谈相继成功，韩朝美共同迈开了第一步，这非常重要。然而朝美间的军事敌对关系已持续 70 多年，难以一次性得到解决。他表示，要落实领导人之间达成的共识，实现韩朝美领导人商定的完全无核化目标，并由此最终走向半岛永久和平，需要有具体的执行计划并将其付诸实践。朝鲜应制定更具体的无核化落实方案，朝美则应迅速采取相应的一揽子措施。为实现目标，最重要的是互信。韩国政府今后将为保持对话以及建立互信全力以赴。

目前更为重要是落实前两次韩朝领导人会谈达成的共识





文在寅还谈到了秋季韩朝领导人会谈的筹备情况。他说，这是在 4•27 韩朝领导人会谈中商定的内容，今后将通过韩朝之间的协商，敲定具体时间，目前更为重要的是落实前两次韩朝领导人会谈达成的共识。落实《板门店宣言》的过程就是秋季韩朝领导人会谈的筹备过程，韩方将力促今秋在平壤举行的会谈进一步推动韩朝关系向前发展。

新加坡是韩国 “ 新南方政策 ” 的重要合作伙伴

文在寅最后还表示，新加坡政府和人民为朝美领导人会谈取得成果提供了良好支持。朝美领导人史上首次会面场地定在新加坡是出于对新加坡的信任，期待新加坡今后继续发挥建设性作用。另外，新加坡也是韩国政府重点推进的 “ 新南方政策 ” 的重要合作伙伴，两国拥有的优秀技术和人力资源是合作的重要基础，积极结合并利用双方优势，有望更好地应对和引领第四次工业革命。

文在寅当地时间

11

日从印度飞抵新加坡，开始对新加坡进行为期三天的国事访问。其此行是韩国总统时隔

15

年对新加坡进行国事访问。青瓦台表示，新加坡是今年东盟轮值主席国，是文在寅政府推进

“

新南方政策

”

的重要合作对象，同时也是朝美首脑会谈举办地，具有象征性意义。

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