美国国务卿蓬佩奥称朝核谈判“需要时间” 韩方：“需放远目光”

韩媒称，美国国务卿迈克 · 蓬佩奥 7 月 18 日表示，旨在废除朝鲜核武器计划的谈判 “ 可能需要一些时间 ” 。





据韩联社 7 月 18 日报道，这位美国国务卿在特朗普主持的一次内阁会议上说： “ 有许多的工作需要做，需要花一些时间才能达到我们的目的。 ”





报道称，在蓬佩奥发表该言论一个月之前，美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩在新加坡峰会上达成一致，平壤将致力于朝鲜半岛 “ 完全无核化 ” ，以换取美方的安全保证。之后特朗普宣布朝鲜的核威胁已经结束，并降低了迅速解决问题的预期。





特朗普 17 日表示，这一进程 “ 没有时间限制 ” ， 18 日他在 “ 推特 ” 上发文说： “ 不要急，制裁还在！ ”





蓬佩奥对这些言论表示赞同，称谈判 “ 将在现有制裁继续实施的背景下进行 ” 。





他还说，预计在未来几周，朝鲜将把在朝鲜战争中阵亡的部分美国军人的遗骨送回美国。

报道称，本月早些时候，蓬佩奥访问了平壤，目的是要充实双方的协议，批评人士称该协议缺少朝鲜有关放弃其核和弹道导弹计划的具体承诺。蓬佩奥后来说，会谈是 “ 富有成效的 ” ，但他也承认还有许多工作要做，包括为实现无核化设定最后期限的问题。





另据韩联社 7 月 19 日报道，就美国总统特朗普提及朝鲜无核化进程不设时间和速度限制一事，正在英国访问的韩国外交部长官康京和 18 日与韩国特派记者座谈时表示，无核化进程需要从长计议，实现完全的无核化是韩美坚定不移的共同目标，也是国际社会的目标，无论需要多长时间，都要实现这个目标。





就康京和的表态，韩国外交部发言人鲁圭德 19 日表示，这可能意味着朝核问题不会只通过一两次会议就得到解决，各方需放远目光，致力于从根本上解决问题。康京和在座谈时就韩朝美借 9 月联合国大会之机举行三方会谈的可能性表示，虽然目前很难断言，但也不能排除这种可能性。





康京和表示，《板门店宣言》明示韩朝将争取年内宣布结束战争状态。为此，韩方将积极开展外交努力，但具体时间尚难断言。

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