贸易争端将重创美大豆出口 美农业部大幅调低大豆出口预期

美媒称，美国农业部 7 月发布的世界农业供需预测报告对贸易和大豆给予了额外关注。这是该机构首次评估贸易战的潜在影响。尤其值得注意的是，美国农业部大幅调低了 2018/2019 年度的大豆出口预期，降幅为 11% 。这一调整也引起了人们对美国大豆出口长期趋势的担忧。如果当前的预测成为现实，美国将面临大豆出口连续第二年出现下滑。





据美国《福布斯》双周刊网站 7 月 22 日报道，虽然农业经济的繁荣通常归因于以玉米为原料生产的乙醇，但大豆出口也起到了重要作用。 2001/2002 年度大豆出口量首次超过 10 亿蒲式耳（ 1 蒲式耳约合 35.2 升 —— 本网注）。在农业经济扩张期间，大豆出口增长强劲，近年来出口量超过 20 亿蒲式耳。在过去的 18 年，大豆出口的年均增长率达 3.7% 。





然而，这一增长趋势最近出现停滞。据 7 月份的该预测报告估计，自 2016/2017 年度的高点以来，大豆年出口量萎缩了 6.2% 。





报道称，随着与中国贸易关系持续恶化，当前正在生长中的美国大豆的出口将受到更多的关注。 7 月份的预测报告与一个月前的预测相比有大幅调整。目前的出口预测显示， 2018/2019 年度的大豆出口预计下降 11% ，这也是连续第二年出现下滑，范围比前一年更广。

Twitter

sgnypost





