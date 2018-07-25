贸易争端将重创美大豆出口 美农业部大幅调低大豆出口预期

美媒称，美国农业部7月发布的世界农业供需预测报告对贸易和大豆给予了额外关注。这是该机构首次评估贸易战的潜在影响。尤其值得注意的是，美国农业部大幅调低了2018/2019年度的大豆出口预期，降幅为11%。这一调整也引起了人们对美国大豆出口长期趋势的担忧。如果当前的预测成为现实，美国将面临大豆出口连续第二年出现下滑。
据美国《福布斯》双周刊网站7月22日报道，虽然农业经济的繁荣通常归因于以玉米为原料生产的乙醇，但大豆出口也起到了重要作用。2001/2002年度大豆出口量首次超过10亿蒲式耳（1蒲式耳约合35.2升——本网注）。在农业经济扩张期间，大豆出口增长强劲，近年来出口量超过20亿蒲式耳。在过去的18年，大豆出口的年均增长率达3.7%。
然而，这一增长趋势最近出现停滞。据7月份的该预测报告估计，自2016/2017年度的高点以来，大豆年出口量萎缩了6.2%。
报道称，随着与中国贸易关系持续恶化，当前正在生长中的美国大豆的出口将受到更多的关注。7月份的预测报告与一个月前的预测相比有大幅调整。目前的出口预测显示，2018/2019年度的大豆出口预计下降11%，这也是连续第二年出现下滑，范围比前一年更广。
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