为保持高端 英国奢侈品牌巴宝莉焚烧千万英镑产品

据英国广播公司（ BBC ） 7 月 19 日报道，为了维持品牌高端性，英国奢侈品牌巴宝莉（ Burberry ）将去年未售出的价值 2806 万英镑的衣物、饰品、香水等付之一炬，引发环保人士愤慨。

过去五年中，为了防止囤积产品被盗或被降价出售，巴宝莉销毁了价值共计 9000 万英镑（约合人民币 7.95 亿元）的囤积货物。 “ 这是为了防止市面上的巴宝莉折扣商品泛滥，导致品牌价值降低。 ” 曼切斯特城市大学时装业首席讲师玛丽亚 • 马龙说。





据报道，巴宝莉不是唯一这么做的奢侈品品牌。拥有卡地亚和万宝龙品牌的历峰集团在过去两年中回购了价值 4.3 亿英镑的手表。这些表部分被回收利用，大部分则都被丢弃。

英国时装学院院长蒂姆 • 杰克逊说，这些奢侈品时装公司面临一个矛盾的局面。为了让股东满意，他们必须不断扩张，但这会削弱其品牌价值，并造成生产过剩。 “ 他们永远解决不了这个问题。 ” 杰克逊表示。

环保运动者认为这是浪费，感到愤怒。 “ 虽然价格高昂，但巴宝莉不尊重自己的商品，也不尊重制造它们所耗费的自然资源， ” 绿色和平组织成员洛罗夫说， “ 这是时尚工业肮脏的秘密。与放慢生产步伐相比，他们宁愿焚毁完美的衣物和产品。 ”

不过，巴宝莉品牌方表示，他们对焚烧产能进行了回收，保证对环境友好。公司发言人说：

“

巴宝莉已经尽量减少多余的产量。在不得不处理剩余产品的情况下，我们选择用负责任的方式，也一直在寻找减少浪费的方法。

”

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