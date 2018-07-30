将被用来当做消防飞机 日本讨论向希腊出口US2水上飞机

日本政府已开始讨论向希腊出口海上自卫队装备的水陆两用救援飞机 “US2” 。据《日本经济新闻》 7 月 30 日报道，希腊设想将之作为消防飞机使用，已向日本表达了推进采购谈判的意向。双方今后将展开正式磋商。日本自 2014 年敲定 “ 防卫装备转移三原则 ” 、放宽防卫装备出口条件以来，对海外销售持续陷入僵局，日本政府力争首次销售完成品。

日本新明和工业生产的 US2 在续航距离和水上降落性能方面受到好评。续航距离达到 4700 公里，即使浪高 3 米也能降落，每架售价超过 100 亿日元。日本海上自卫队仅将之用于海难事故的救援和搜索。

希腊正讨论更新老旧装备，据称需求规模达到数十架。日本在出口 US2 飞机时将进行改进，配备水箱以便在水面滑行时取水，进行飞行灭火。如果是作为非军事用途的消防飞机出售，有可能不需要获得三原则规定的国家安全保障会议 (NSC) 的批准。





希腊经历了严重财政危机，目前财政状况不佳。有日本政府相关人士表示，希腊打算寻求欧盟 (EU) 的支援，日本政府也计划与欧盟进行协商。

自从

2014

年敲定新防卫装备转移三原则

(

如果有助于日本安保，允许附带条件出口武器装备

)

以后，日本尚未向海外出售完成装备品的记录。

2014

年未能获得澳大利亚新一代潜艇订单，

2018

年春季力争向泰国出口防空雷达，但败给了西班牙企业。关于

US2

飞机，日本正与印度推进谈判。但双方在价格方面未能谈拢，至今仍未达成协议。

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