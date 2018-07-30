逾10万外国通缉犯在德“失踪” 政界呼吁加大追捕力度

法国《欧洲时报》7月30日报道称，德国刑侦局的最新数据显示，截至2017年底，有逾29.78万人在德国遭通缉，其中包括必须离开德国的外国人，数量为12.63万余人。
报道引述德国《星期日世界报》消息称，根据德国内政部消息，上述人员中的部分外国人可能已经离开德国，但没有进行有关登记。
德国刑侦局指出，除必须离境的外国人外，其余遭通缉者主要是刑事犯、逃犯、潜逃犯或危险分子。另外，具有政治动机的刑事犯罪在德国呈增长趋势。该领域遭通缉者数量比2016年增加两倍，达到4411人，其中大部分是极端伊斯兰分子;3151名迄今未被缉拿归案的嫌犯涉及“宗教意识形态”的刑事犯罪;594起具有极右翼动机，144起具有极左翼动机。
德国联邦议院内政委员会联盟党负责人阿尔明•舒斯特(Armin Schuster)呼吁，加大力度，找到那些应该离开德国的外国人。他指出，“如果我们想逮捕更多潜逃的罪犯和应被遣返者，就必须加大追捕力度，隐性搜捕是最有效的方法。”
据报道，2015年七国集团峰会(G7)期间，德国联邦警察仅用20天就缉拿了135名被通缉的嫌犯。在所谓的隐性搜捕中，警方可以在没有具体嫌疑和原因的情况下对人员和车辆进行检查。
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