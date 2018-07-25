日媒:报告称异常天气频发 全球变暖速度将加快3倍





日媒称，联合国政府间气候变化专门委员会（ IPCC ）日前发布预测称，如果保持目前的温室气体排放速度，到 2040 年前后的气温将比工业革命前上升 1.5 度。分析称，除了酷热和暴雨天气增加，海平面也将进一步上升，导致动植物灭绝等。为了减少气候变暖的灾害，在本世纪中期之前将温室气体排放 “ 实质减为 0” 的经济活动等变革必不可少。

据《日本经济新闻》网站 7 月 24 日报道，政府间气候变化专门委员会将于 10 月在韩国召开的会议上作为特别报告书发布这一预测结果。政府间气候变化专门委员会是由全球性的科学家构成的组织，报告书将成为防止气候变暖的讨论基础。此前曾预测过截至本世纪末的气温状况，发布 2040 年的预测尚属首次。通过发布到更近时间的预测，意在敦促世界各国对气候变暖采取对策。

报告书预测称，与工业革命前相比， 2017 年的气温已经上升了 1 度，如果目前的温室气体保持相同速度排放，今后每 10 年将上升 0.2 度。到 2040 年前后达到 1.5 度。工业革命时的 1880 年至 2012 年的温度上升为 0.85 度，每 10 年约为 0.06 度，但这个速度将加快约 3 倍。





报告同时指出，气温上升将带来灾害和风险。具体来说，有些地区的气温将上升超过 5 度，对社会生活造成显著影响，同时有可能面临雨量增加 10% 以上的暴雨，进而引发洪水。此外，海平面也将上升，对动植物造成危害。

报告书强调，为了抑制气温上升，加强国际合作非常重要。防止气候变暖的国际框架《巴黎协定》设定了将气温上升幅度控制在 2 度以内的目标， 1.5 度以内是努力目标。

报道称，要实现目标，到 2050 年前后，温室气体排放需要 “ 实质减为 0” ，即工业活动等导致的温室气体排放量以及植物等吸收的减少量相抵之后为 0 。

目前，由于新兴国家的经济发展，二氧化碳等温室气体的大量排放仍在持续，实质减为 0 的阻碍很高。为了推进去碳化，在普及可再生能源和二氧化碳地下封存（ CCS ）的同时，需要推进产业系统等经济活动的根本性改革。欧盟对减排持积极态度，但日本由于国内能源政策不明朗，实现目标仍无从谈起。





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