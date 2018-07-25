白宫拟撤销一批前高官安全许可 被批“非常狭隘”

美媒称，白宫新闻发言人萨拉·桑德斯7月23日下午称，白宫正在考虑撤销一批奥巴马时期高级国家安全官员的安全许可，这批官员曾公开抨击过特朗普总统。
据美国《新闻周刊》网站7月23日报道，桑德斯在记者会上透露，特朗普正在调查中情局前局长约翰·布伦南、联邦调查局前局长詹姆斯·科米、前国家情报总监詹姆斯·克拉珀、中情局前局长迈克尔·海登、前国家安全顾问苏珊·赖斯和联邦调查局前代理局长安德鲁·麦凯布的安全许可。
报道称，这些安全官员都曾在前总统奥巴马手下工作，并且曾经公开抨击过特朗普。桑德斯说：“总统正在研究撤销安全许可的机制，因为他们已经将自己的公职和安全许可政治化了，某些情况下还金钱化了。凭空指责（总统）与俄罗斯有不当接触或受俄罗斯影响，这是极不恰当的，拥有安全许可的人提出了这些无端指责，这就为无端指责提供了不恰当的合法性。”
桑德斯没有试图掩饰此番声明的政治性。她说：“如果你拥有最高级别的安全许可，手握这个国家最深层次、最神圣的机密，却跑出去无端指责美国总统，他觉得这种现象令人担忧。”
克拉珀对此番声明作出回应，称特朗普政府的行为“非常，非常狭隘。”
麦凯布的发言人梅莉萨·施瓦茨说，麦凯布的安全许可在他离开联邦调查局时就失效了，这是联邦调查局的规定。
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