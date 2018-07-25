特朗普发推提主张：美国和欧盟同时取消所有关税

当地时间周二（ 24 日），美国总统特朗普发布推文，主张美国和欧盟同时取消所有关税、壁垒以及补贴。

特朗普在推文中称， “ 欧盟明天将前往华盛顿商讨贸易协议。我有个主张，美国和欧盟同时取消所有关税、壁垒以及补贴。那样最终会被视为自由市场和公平贸易！希望他们能做到，我们是已经做好了准备 —— 但他们不会。 ”





美国 6 月 1 日起向欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝产品加征高关税，同时正在考虑向这三方的汽车及其零配件加征关税。美国政府还对其他国家采取关税制裁。





对此，欧盟经济和金融事务委员皮埃尔 · 莫斯科维奇 22 日说，美国政府对欧盟的贸易制裁 “ 不合适 ” ，陷入贸易争端的欧美本应 “ 像盟友一样 ” 行事。

容克定于 25 日访问美国，会见美国总统特朗普。在美国政府挑起对欧贸易争端的背景下，容克此行能否缓和局势，防止对峙升级，成为国际舆论关注焦点。

有媒体分析指出，面对公开把欧盟称为 “ 敌人 ” 的特朗普，容克这次也是有备而来，一方面坚持强硬立场和做好反制准备，另一方面表示愿意通过谈判解决争端。但欧盟 “ 软硬兼施 ” 的策略能否奏效，仍存变数。

欧盟方面多次表示，如果美欧会谈不利，则也已备好后手：美方若执意出台汽车税，欧盟已在考虑反制清单，其中将考虑对美产煤炭、药品和化学产品等征收报复性关税。此前，欧盟已经警告美国，如对全球实施汽车税，将引发全面贸易战，全球反制措施将涉及

3000

亿美元的美国产品，即涵盖美国对外出口

19%

的产品。

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