金正恩视察无人化工厂:听到生产轰隆声我赏心悦目

据朝中社 25 日报道，朝鲜最高领导人金正恩近日视察了朝鲜人民军第 525 号工厂，要求努力改善军人饮食。朝鲜党中央干部黄炳誓、韩光相、赵甬元陪同视察。





报道说，金正恩先后参观了新建的发酵豆液体种子菌生产流程、基础副食品车间和碾米车间等，并对这家工厂的现代化改造成果表示满意。





金正恩对工厂每年超额完成计划予以高度评价，并指出，要致力于生产既好吃又能满足营养学要求的多种基础副食品，为改善军人的饮食生活做出实质性贡献。





金正恩还表示，这家工厂实现了所有生产工序的自动化和无人化。今天视察时看到设备满负荷运转，听到生产正常化的轰隆声，真让我赏心悦目。





金正恩还指示工厂周密组织设备管理和技术管理，为生产工序的自动化、无人化、无菌化提出更高的目标努力奋斗。

昨天（ 24 日），朝中社还对金正恩视察江原道 122 号苗圃作了报道。金正恩表示，丰富的山林资源是经济建设的宝贵财富。在这场把道内所有山野变成黄金山和自然原料基地的恢复森林植被战斗中，苗圃可谓是兵工厂，应当把它建设成未来也毫不逊色的建筑物，并大量生产树苗。





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