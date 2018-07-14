美财长：继续从伊朗买油的话 美国会制裁中俄

美国财政部长姆努钦 7 月 12 日在国会听证会上表示，美国拟对俄罗斯、中国等任何继续购买伊朗石油的国家进行制裁。

据俄罗斯卫星新闻网 7 月 13 日报道，姆努钦（ Steven Mnuchin ）周四在众议院金融服务委员会（ House Financial Services Committee ）听证会上被问及是否会因进口伊朗石油而对中国实施制裁。





姆努钦表示，可以告诉大家，美国财政部计划针对任何与伊朗石油领域有联系的国家实施制裁，包括中国、俄罗斯和欧盟国家。





美国总统特朗普今年 5 月 8 日单方面宣布退出伊核协议，宣称将恢复所有此前在该协议框架内暂停的对伊朗制裁，并将制裁所有与伊朗有贸易往来的国家。

而德国、法国等欧盟国家仍致力于挽回伊核协议。伊朗也仍在继续履行协议。

有美国官员此前放风称，美国将对伊朗实施新的制裁，敦促全世界所有国家在 11 月前结束购买伊朗原油。

但美国国务卿蓬佩奥日前表示，会豁免一些国家，〝会有少数国家来请求得到美国豁免，我们会考虑，但可以肯定的是，我们已决心让伊朗领导人明白，这种恶意行为，不会没有后果。在伊朗变为正常国家之前，其经济形势不会得到缓解。〞

目前，中国是全球最大原油进口国，也是伊朗原油最大的买家。伊朗原油产量约为 380 万桶 / 日，其中出口中国 66 万桶 / 日。

中国海关总署今年

5

月公布的统计数据，今年

4

月中国原油达到

964

万桶

/

日。

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