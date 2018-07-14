特朗普向特雷莎道歉 赞英美关系“最高级别”

13 日，在与英国首相特雷莎共同出席的记者会上，美国总统特朗普高度称赞两国关系。

据英国广播公司（ BBC ） 13 日报道，特朗普称赞 “ 美英之间是最高级别的特殊关系 ” ，他当天还向特雷莎就此前《太阳报》的报道作出解释。

特朗普说，他本来想向特雷莎道歉，但是特雷莎表示，不用担心那些媒体的报道。不过，特朗普还是解释称，他其实在采访中对特雷莎说了不少好话。

路透社的报道称，特朗普当天在记者会上还表示，他盼望能和英国敲定脱欧后的贸易协定。这也与他此前批评特雷莎的言论形成了对比。





英国《太阳报》 12 日晚刊登的专访中，特朗普不留情面地抨击特雷莎的脱欧计划，称这有可能扼杀美国和英国签署贸易协定的希望，并称特雷莎没有把他提出的该如何和欧盟协商退欧的建议纳入考量。

特朗普称特雷莎的脱欧协商是 “ 天大不幸 ” 。 “ 如果他们达成这样的协议，就成了我们与欧盟而不是英国打交道，这样可能会扼杀（英美之间的）协议， ” 特朗普向《太阳报》表示。

“ 要我做的话就会有很大区别， ” 他对太阳报说道， “ 我其实告诉特雷莎应该怎样做了，但她就是不听。 ”

特雷莎刚刚在脱欧议题上经历了纷乱的一周，前脱欧事务大臣戴维斯和外交大臣鲍里斯辞职，以示对政府退欧计划的抗议。特朗普则对鲍里斯大加赞赏，称他 “ 会是一位伟大的首相 ” 。

特朗普于

12

日起对英国进行为期

4

天的访问。访问期间，英国多地举行了大规模的抗议。

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