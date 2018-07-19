杜特尔特力挺中菲合作项目：中国对菲援助无附加条件

外媒称，菲律宾总统杜特尔特7月17日说，中国“从未要求”拿任何东西来交换对菲援助。
据《菲律宾每日询问者报》网站7月17日报道，杜特尔特在比农多-西班牙王城大桥动工仪式上说：“我只想告诉大家，在所有这些讨论中，中国从未要过这个国家哪怕一平方米的地产。”这座大桥将使用中国的援助资金修建。
报道称，中国驻菲律宾大使赵鉴华与杜特尔特共同出席了这一活动。
赵鉴华在活动中向菲律宾政府保证，中国的资金“没有任何附加条件”。
他说，中国将兑现承诺，确保这些项目有利于菲律宾人民，不会对菲社会经济计划产生负面影响。
杜特尔特在演讲中感谢中国慷慨出资，建造了506.46米的埃斯特雷利亚-潘塔莱翁大桥和734米的比农多-西班牙王城大桥。
报道称，菲律宾公共工程和公路部希望能在2020年让这两座桥通车。
《菲律宾每日询问者报》网站7月17日报道还称，菲律宾总统府7月17日表示，中国考察船在达沃市停靠并无不妥。
菲总统发言人哈里·罗克说：“所有与菲律宾保持友好关系国家的船只都可以在我们的港口停靠。中国考察船同美国舰船一样，都可以在我们的港口停靠。”
菲律宾海军发言人乔纳森·扎塔说，远望3号测量船于晚上8点14分抵达达沃市补充供给。
扎塔说，中国船只出现在达沃市“并无异常之处”。
罗克说：“只有那些恐华症患者才会对这一例行事件表示抗拒。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost