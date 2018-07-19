又改口！特朗普称朝核问题不设时限：我们不急于求成

外媒称，美国总统特朗普17日表示，根据他与朝鲜最高领导人金正恩达成的协议，不急于使朝鲜实现无核化——这与他此前声称将很快启动这一进程的表态相悖。
据法新社7月17日报道，特朗普表示：“讨论正在进行，而且进展非常、非常好，”特朗普对记者说，“我们不设时间限制，我们不急于求成。”
特朗普说，他16日在赫尔辛基峰会上与俄罗斯总统普京讨论了朝鲜问题。他说：“普京总统将参与进来，他站在我们这边。”
报道称，6月12日，这位共和党总统在新加坡与金正恩举行了史无前例的会晤，朝鲜最高领导人重申了实现无核化的承诺。但双方的联合声明没有给出无核化的时间表。一个多月以来，没有任何具体进展的消息传出。
报道指出，在新加坡峰会前，特朗普政府说，无核化应该“立刻”启动。在这次会议后，特朗普政府又表示将“很快”开始无核化进程。
美国国务卿蓬佩奥说，朝鲜无核化的大部分工作应在特朗普2020年任期结束前完成。
另据路透社7月18日报道，美国总统特朗普18日表示俄罗斯将在朝鲜问题上提供帮助，并提出会及时更新美朝核谈判的进程。
特朗普在“推特”上说：“俄罗斯已经同意就朝鲜问题提供帮助，美朝关系非常好，并且在向前发展。不用着急，（对朝鲜的）制裁将会继续！在这一过程结束后，朝鲜将收获巨大的利益以及令人兴奋的未来。”
与此同时，俄新社援引俄罗斯驻朝鲜大使亚历山大·马采戈拉的话报道称，俄罗斯和朝鲜领导人的峰会“已提上日程”。
此外据路透社7月18日报道，俄新社18日援引俄罗斯驻朝大使马采戈拉的话报道说，把缓解对朝鲜经济制裁的问题提交联合国安理会讨论是合理的。
马采戈拉说：“朝鲜半岛当前出现的积极变化是明显的。”
这位大使说，一旦对朝制裁解除，俄罗斯愿意帮助朝鲜实现能源系统的现代化，只要平壤能获得资金支持。他还说，目前俄罗斯每月向朝鲜提供200至400吨石油产品。
马采戈拉说，根据联合国设定的配额限制，俄罗斯、中国和其他国家每年可向朝鲜输送约6万吨石油产品。
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