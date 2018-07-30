激发积极情绪或可治疗癌症

美媒称，研究该如何对抗危险的癌症的科研人员正在探寻一条新的治疗之路，可以简短总结为让人感受快乐。





据美国石英财经网站 7 月 28 日报道，目前这种疗法只在小鼠身上进行过试验，但越来越多的研究中的最新一项表明，我们有朝一日也许可以通过激活大脑中的一个主要奖励区域来治疗癌症。





报道称，这项最新研究来自以色列。位于海法的以色列工学院的科研人员在英国期刊《自然 · 通讯》上展示了他们如何通过操控实验室小鼠大脑的腹侧被盖区缩小了癌症肿瘤。在人身上，该区域复杂的神经网络管控着积极情绪、期望和动力等。





报道还称，一旦这一神经 “ 开关 ” 被激活 —— 在该案例中使用的药物被称为 N- 氧化氯氮平 —— 科研人员说将提高抗菌免疫力。具体来说，肌体调动多巴胺神经元来使诞生于骨髓中的抑制性细胞失效。抑制性细胞往往会刺激肿瘤生长。它们失效后，肌体可以控制肿瘤的生长，甚至能努力缩小它们。





科研人员在两组小鼠身上进行试验。这些小鼠都被注入了癌细胞。在一组小鼠身上，科研人员激活了其大脑的情感区域。而在另一组身上，科研人员什么也没做。研究结果显示，第一组小鼠的肿瘤缩小了，有些缩小了近一半。





报道称，该研究之所以格外令人感兴趣，是因为它进一步探索了以下科研领域：情绪状态如何影响某些形式的癌症。

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