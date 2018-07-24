俄军披露6款超级武器现状：高超音速导弹和激光武器已列装

俄新社 7 月 19 日发表题为《国防部谈俄罗斯最新武器》的报道称，国防部 19 日介绍了俄罗斯最新武器的情况，其中包括 “ 匕首 ” 高超音速导弹系统、 “ 波塞冬 ” 无人潜航器、 “ 海燕 ” 核动力巡航导弹、 “ 萨尔马特 ” 洲际弹道导弹、 “ 先锋 ” 高超音速弹头和 “ 佩列斯韦特 ” 激光系统。





“ 匕首 ” 投入战斗值班





俄空天军副总司令谢尔盖 · 德罗诺夫中将表示，从 2017 年起，搭载 “ 匕首 ” 高超音速导弹系统的飞行大队进行了 350 多次飞行。





从 2018 年 4 月起，搭载 “ 匕首 ” 系统的米格 -31 飞机在战略威慑行动的框架内在里海上空执行了例行值班。机组人员在行动中掌握了训练和执行任务的必要技能，包括从作战机场起飞。





各种航空打击系统的实际行动有助于验证其协作对敌实施导弹打击的高效性。在上述行动中，所有既定训练作战任务均在规定时间内得到高质量地完成。机组人员掌握了协作摧毁地面和海上目标的技能。





国防部通告指出： “ 在执行战斗试值班的同时，旨在增强 ‘ 匕首 ’ 系统作战能力的飞行试验也在继续进行。 ”





俄罗斯总统弗拉基米尔 · 普京在 3 月 1 日发表的国情咨文中介绍了 “ 匕首 ” 和俄罗斯其他最新武器。他表示，速度达 10 马赫（ 10 倍音速）的高超音速导弹能确保突破现在所有的防空反导系统，把核弹头和常规弹头送到距离 2000 公里的地方。





“ 先锋 ” 投入批量生产





俄国防部表示， “ 先锋 ” 超高音速弹头已经研制完成，军工企业开始批量生产。





通告中说： “ 俄军工综合体研制出安装全新装备 —— 滑翔巡航弹头的 ‘ 先锋 ’ 导弹系统。工业企业开始对其进行批量生产。 ”





国防部提醒，与沿弹道轨迹飞向目标的传统洲际弹道导弹弹头不同，巡航弹头在数万米高的稠密大气层中飞行。 “ 先锋 ” 的最大速度是音速的 20 倍以上。





新系统的机动能力和绕开反导系统作用范围的能力使其飞行轨道变幻莫测。

俄战略火箭兵装备副司令谢尔盖 · 波罗斯昆少将表示： “ 战略火箭兵栋巴罗夫斯基兵团在发射阵地区域为使用 ‘ 先锋 ’ 导弹系统进行了基础设施准备，检验了系统的作战和操作性能，以确保其及时列装。 ”





“ 波塞冬 ” 完成测试





国防部 19 日宣布，能在洲际距离摧毁航母和沿岸设施的 “ 波塞冬 ” 无人潜航器已经完成模拟实验。





通告中说： “2017 年 12 月， ‘ 波塞冬 ’ 无人潜航器的核动力装置完成测试周期。这证明根据指定参数制造无人潜航器的项目具有可行性。 ”





国防部指出，无人潜航器的模拟实验已经完成，测试中检验了所有系统和结构的可靠性。

在国防部训练场进行的测试评估了无人潜航器在真实条件下发射的动力特性，检验了其自动运行时的运动参数。国防部强调，

“

波塞冬

”

的所有研发工作正在按计划进行。

“ 波塞冬 ” 无懈可击的 3 个原因





俄总参谋长顾问组首席分析员伊戈尔 · 卡萨托诺夫对记者表示， “ 波塞冬 ” 无人潜航器不易受到攻击的原因在于：下潜深、速度快、轨迹难以预测。





他评论道： “‘ 波塞冬 ’ 系统的技术参数证明了它的无懈可击。这是因为它下潜深、速度快，攻击敌方目标的行动路线难以预测。 ”





这位分析员说： “‘ 波塞冬 ’ 独一无二的能力能帮助海军在远洋战场的任何方向上对抗敌方航母和舰艇战斗群，并攻击沿岸基础设施。 ”





“ 萨尔马特 ” 的测试





俄战略火箭兵军事科学委员会主席阿尔乔姆 · 维亚特金上校表示， “ 萨尔马特 ” 洲际弹道导弹已经完成空投试验，开始准备飞行试验。





他表示，战略火箭兵发展地面战略核力量的主要任务之一是制造和部署使用重型洲际弹道导弹的 “ 萨尔马特 ” 固定式井基导弹系统。





维亚特金说： “ 火箭航天部门的企业正在实施制造 ‘ 萨尔马特 ’ 导弹系统的下一阶段。空投试验圆满完成。已执行的 50 多项任务证明了导弹、系统和发射装置设计方案的正确性和可靠性，演练了导弹的发射准备技术和发射流程。





他表示，空投试验的完成有助于在规定时间内转入飞行试验的准备工作。





维亚特金指出，为了确保这项工作的完成，几家工业企业合作进行了产能升级、人员培训、机件和材料储备，为试制导弹作了准备。





他说： “ 由此可以得出明确结论，使用 200 多吨重导弹的 ‘ 萨尔马特 ’ 导弹系统将在规定时间内建造完成并投入战斗值班。 ”





“ 海燕 ” 准备测试





国防部第 12 中央科学研究所首席研究员谢尔盖 · 佩尔采夫对记者表示，俄正在完善 “ 海燕 ” 核动力巡航导弹的结构，为飞行试验作准备。





他说： “ 目前正在细化要求的基础上完善导弹组件的结构，进行地面测试，为完善后的巡航导弹样品接受飞行测试作准备。 ”





佩尔采夫表示，同时还在研究准备和实施导弹发射的技术手段，完善制作、组装和测试导弹的技术流程。





俄国防部强调： “ 这是一种低空飞行、携带核弹头的隐形巡航导弹，射程几乎无限，飞行轨道变幻莫测，可以绕过拦截线，现在和未来所有的防空反导系统都对它束手无策。 ”





“ 佩列斯韦特 ” 列装





国防部表示，俄军已经接装并部署了 “ 佩列斯韦特 ” 战斗激光系统。





通告中说： “ 目前，军队接装的 ‘ 佩列斯韦特 ’ 激光系统已经部署到位，掌握新武器的工作正在积极开展。在部署地执行战斗值班所需的基础设施已经准备完毕，放置设备和值班的楼房已经建成。 ”





装备 “ 佩列斯韦特 ” 系统的部队人员在莫扎伊斯基军事航天学院接受了进修，目前还在通过专业技战术培训来完善相关知识技能。





空天军第

15

特种集团军参谋长阿纳托利

·

涅斯捷丘克说：

“

相关人员在部署地的战斗装备上进行了实际操练，练习了激光系统的部署和使用前准备。

”









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