德国高官称希望印度直面美制裁 继续进口伊朗石油

在美国企图禁止第三国与伊朗进行石油交易的情况下，伊朗表示“愿意尽全力确保对印度的石油供应”。在此之后，德国国际事务部长安能表示，希望印度能直面美国对伊朗的制裁，继续从伊朗购买石油。
据俄罗斯卫星通讯社7月20日报道，德国国际事务部长安能（Neils Annen）在接受印度电视台采访时表示，希望印度直面美国对伊朗的制裁，继续从伊朗购买石油。
早些时候，在美国企图禁止第三国与伊朗进行石油交易的情况下，伊朗曾承诺确保对印度的石油供应。
“这将由印度领导人来做决定。我不是伊朗的推销员，但在我的印象里，印度愿意继续从伊朗购买石油，而这将是一个非常重要的声明。”安能强调。
他还描述了美国向其盟友施加压力，使其遵守对伊朗的制裁措施是“令人恼火的，如果说得客气一点的话。”
安能的这一言论是在伊朗大使馆表示“愿意尽全力确保对印度的石油供应”之后发出的。伊朗大使馆还声明，要提供“灵活的措施”，以促进伊朗与其他国家的双边贸易。
伊朗方面上周强调，如果印度政府在11月初美国实施制裁后削减从伊朗进口的石油，伊朗将会暂停在双边贸易中向印度提供的所有特权，其中包括印度卢比支付。
印度石油和天然气部长普拉丹（Dharmendra Pradhan）表示，印度政府将在11月4日美国实施对伊朗的制裁之前做出决定。
据海外网此前报道，5月8日，美国总统特朗普宣布，美国退出伊核协议，并将对伊朗实施最高级别经济制裁。德国新闻电视台称，如果美国对伊朗实施最严厉的经济制裁，则各国企业需要在180天期限内结束与伊朗方面签署的相关合约，这将成为美国和其他国家新的贸易争端。
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