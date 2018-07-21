    • 2018年7月21日

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    德国高官称希望印度直面美制裁 继续进口伊朗石油

    星期六, 七月 21, 2018

    在美国企图禁止第三国与伊朗进行石油交易的情况下，伊朗表示愿意尽全力确保对印度的石油供应。在此之后，德国国际事务部长安能表示，希望印度能直面美国对伊朗的制裁，继续从伊朗购买石油。
    　　
    据俄罗斯卫星通讯社720日报道，德国国际事务部长安能（Neils Annen）在接受印度电视台采访时表示，希望印度直面美国对伊朗的制裁，继续从伊朗购买石油。
    　　
    早些时候，在美国企图禁止第三国与伊朗进行石油交易的情况下，伊朗曾承诺确保对印度的石油供应。
    　　
    这将由印度领导人来做决定。我不是伊朗的推销员，但在我的印象里，印度愿意继续从伊朗购买石油，而这将是一个非常重要的声明。安能强调。

    他还描述了美国向其盟友施加压力，使其遵守对伊朗的制裁措施是令人恼火的，如果说得客气一点的话。
    　　
    安能的这一言论是在伊朗大使馆表示愿意尽全力确保对印度的石油供应之后发出的。伊朗大使馆还声明，要提供灵活的措施，以促进伊朗与其他国家的双边贸易。
    　　
    伊朗方面上周强调，如果印度政府在11月初美国实施制裁后削减从伊朗进口的石油，伊朗将会暂停在双边贸易中向印度提供的所有特权，其中包括印度卢比支付。
    　　
    印度石油和天然气部长普拉丹（Dharmendra Pradhan）表示，印度政府将在114日美国实施对伊朗的制裁之前做出决定。
    　　
    据海外网此前报道，58日，美国总统特朗普宣布，美国退出伊核协议，并将对伊朗实施最高级别经济制裁。德国新闻电视台称，如果美国对伊朗实施最严厉的经济制裁，则各国企业需要在180天期限内结束与伊朗方面签署的相关合约，这将成为美国和其他国家新的贸易争端。

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