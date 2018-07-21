德国高官称希望印度直面美制裁 继续进口伊朗石油

在美国企图禁止第三国与伊朗进行石油交易的情况下，伊朗表示 “ 愿意尽全力确保对印度的石油供应 ” 。在此之后，德国国际事务部长安能表示，希望印度能直面美国对伊朗的制裁，继续从伊朗购买石油。

据俄罗斯卫星通讯社 7 月 20 日报道，德国国际事务部长安能（ Neils Annen ）在接受印度电视台采访时表示，希望印度直面美国对伊朗的制裁，继续从伊朗购买石油。

早些时候，在美国企图禁止第三国与伊朗进行石油交易的情况下，伊朗曾承诺确保对印度的石油供应。

“ 这将由印度领导人来做决定。我不是伊朗的推销员，但在我的印象里，印度愿意继续从伊朗购买石油，而这将是一个非常重要的声明。 ” 安能强调。





他还描述了美国向其盟友施加压力，使其遵守对伊朗的制裁措施是 “ 令人恼火的，如果说得客气一点的话。 ”

安能的这一言论是在伊朗大使馆表示 “ 愿意尽全力确保对印度的石油供应 ” 之后发出的。伊朗大使馆还声明，要提供 “ 灵活的措施 ” ，以促进伊朗与其他国家的双边贸易。

伊朗方面上周强调，如果印度政府在 11 月初美国实施制裁后削减从伊朗进口的石油，伊朗将会暂停在双边贸易中向印度提供的所有特权，其中包括印度卢比支付。

印度石油和天然气部长普拉丹（ Dharmendra Pradhan ）表示，印度政府将在 11 月 4 日美国实施对伊朗的制裁之前做出决定。

据海外网此前报道，

5

月

8

日，美国总统特朗普宣布，美国退出伊核协议，并将对伊朗实施最高级别经济制裁。德国新闻电视台称，如果美国对伊朗实施最严厉的经济制裁，则各国企业需要在

180

天期限内结束与伊朗方面签署的相关合约，这将成为美国和其他国家新的贸易争端。

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