    • 2018年7月21日

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    俄高调展示6款超级武器 英媒:发出不寒而栗的提醒

    星期六, 七月 21, 2018 ,

    俄罗斯炫耀未来超级武器，多家西方媒体20日不约而同地打出类似的标题。此前一天，俄罗斯国防部高调发布6款新型武器系统测试的视频，其中包括号称能够飞越地球上任何地点的重型洲际弹道导弹、能够突破所有反导系统的新型高超音速导弹、航程无限远的核动力巡航导弹和无人潜航器以及激光作战系统等，个个听起来都是杀手锏
    　　
    今年3月，俄总统普京发表国情咨文时曾披露过这些最新式战略武器，但西方普遍持怀疑态度，如今俄军方公布了武器测试的视频。这次俄罗斯能吓住西方吗？它高调展示的背后还有什么用意呢？
    　　
    19日，俄罗斯国防部在YouTube等社交媒体上发布视频，展示了6超级武器进行测试的画面。其中，RS-28“萨尔马特重型洲际弹道导弹重量高达200吨。按照俄方说法，萨尔马特可搭载任何类型的弹头，包括10枚大型弹头或16枚小型弹头，它能突破任何空中防御系统，飞越北极或南极至地球上任何一点，美军现有反导系统根本无法拦截。该导弹已经通过弹射试验，即将进行飞行测试。俄计划2020年让萨尔马特服役。
    　　
    另一款超级武器Kh-47M2“匕首高超音速导弹。视频中，米格-31战机携带该导弹起飞，在空中做出机动动作。俄方称，这款导弹能以10倍音速飞行，射程2000公里，可突破所有导弹防御系统，可搭载常规弹头或核弹头。该导弹已于去年12月起装备南部军区，米格-31战机从今年4月起挂载该导弹在里海定期空中巡逻。今年夏天开始测试用图-22远程轰炸机携带匕首导弹，从而大幅增加导弹的射程。
    　　
    另一款名为先锋的高超音速导弹能以20倍音速飞行，俄罗斯卫星网称，该导弹已完成测试，并进入量产阶段。先锋与传统弹道导弹的不同之处在于，它不会按照弹道轨迹飞向目标，而是在离地面数十公里的大气层以高超音速飞行，可改变飞行方向，避开途中的反导网。

    名为海燕的核动力巡航导弹同样让俄罗斯寄予厚望。使用核动力，意味着该导弹飞行距离几乎无限远。普京今年3月在讲话中曾称海燕全球打击巡航导弹。该导弹同样号称让所有反导系统无力应对。俄罗斯《消息报》20日称，海燕经过了初步测试。但美国CNBC称，从201711月到20182月，这款导弹4次测试均告失败。今年5月再次测试，导弹只飞行了22英里。
    　　
    除了4款导弹，另外两种超级武器分别是波塞冬核动力无人潜航器和佩列斯韦特作战激光综合系统。根据俄方公布的画面，波塞冬外表如同一枚鱼雷，由潜艇携带。由于使用核动力，其航程无限远，可以摧毁敌方舰队，特别是航母战斗群。佩列斯韦特激光系统仅公布了画面，具体性能目前尚未公开。美国商业内幕网站称，该激光系统的真正实力仍笼罩在神秘阴影中。俄专家介绍，该系统旨在致盲敌方无人侦察机和导弹系统的光学电子设备，从而进行防空和导弹防御。
    　　
    彭博社20日称，普京3月份讲话时，大多数视频只是计算机模拟动画，这次俄军方公布了真实的视频内容。英国《快报》称，俄罗斯加强军事实力，发出令人不寒而栗的提醒：西方别忽视俄方武器系统的实力。

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