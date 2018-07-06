俄高调展示6款超级武器 英媒:发出不寒而栗的提醒

“ 俄罗斯炫耀未来超级武器 ” ，多家西方媒体 20 日不约而同地打出类似的标题。此前一天，俄罗斯国防部高调发布 6 款新型武器系统测试的视频，其中包括号称 “ 能够飞越地球上任何地点 ” 的重型洲际弹道导弹、 “ 能够突破所有反导系统 ” 的新型高超音速导弹、 “ 航程无限远 ” 的核动力巡航导弹和无人潜航器以及激光作战系统等，个个听起来都是 “ 杀手锏 ” 。

今年 3 月，俄总统普京发表国情咨文时曾披露过这些最新式战略武器，但西方普遍持怀疑态度，如今俄军方公布了武器测试的视频。这次俄罗斯能吓住西方吗？它高调展示的背后还有什么用意呢？

19 日，俄罗斯国防部在 YouTube 等社交媒体上发布视频，展示了 6 款 “ 超级武器 ” 进行测试的画面。其中， RS-28“ 萨尔马特 ” 重型洲际弹道导弹重量高达 200 吨。按照俄方说法， “ 萨尔马特 ” 可搭载任何类型的弹头，包括 10 枚大型弹头或 16 枚小型弹头，它能突破任何空中防御系统，飞越北极或南极至地球上任何一点，美军现有反导系统根本无法拦截。该导弹已经通过弹射试验，即将进行飞行测试。俄计划 2020 年让 “ 萨尔马特 ” 服役。

另一款 “ 超级武器 ” 是 Kh-47M2“ 匕首 ” 高超音速导弹。视频中，米格 -31 战机携带该导弹起飞，在空中做出机动动作。俄方称，这款导弹能以 10 倍音速飞行，射程 2000 公里，可突破所有导弹防御系统，可搭载常规弹头或核弹头。该导弹已于去年 12 月起装备南部军区，米格 -31 战机从今年 4 月起挂载该导弹在里海定期空中巡逻。今年夏天开始测试用图 -22 远程轰炸机携带 “ 匕首 ” 导弹，从而大幅增加导弹的射程。

另一款名为 “ 先锋 ” 的高超音速导弹能以 20 倍音速飞行，俄罗斯卫星网称，该导弹已完成测试，并进入量产阶段。 “ 先锋 ” 与传统弹道导弹的不同之处在于，它不会按照弹道轨迹飞向目标，而是在离地面数十公里的大气层以高超音速飞行，可改变飞行方向，避开途中的反导网。





名为 “ 海燕 ” 的核动力巡航导弹同样让俄罗斯寄予厚望。使用核动力，意味着该导弹飞行距离几乎无限远。普京今年 3 月在讲话中曾称 “ 海燕 ” 是 “ 全球打击巡航导弹 ” 。该导弹同样号称 “ 让所有反导系统无力应对 ” 。俄罗斯《消息报》 20 日称， “ 海燕 ” 经过了初步测试。但美国 CNBC 称，从 2017 年 11 月到 2018 年 2 月，这款导弹 4 次测试均告失败。今年 5 月再次测试，导弹只飞行了 22 英里。

除了 4 款导弹，另外两种 “ 超级武器 ” 分别是 “ 波塞冬 ” 核动力无人潜航器和 “ 佩列斯韦特 ” 作战激光综合系统。根据俄方公布的画面， “ 波塞冬 ” 外表如同一枚鱼雷，由潜艇携带。由于使用核动力，其航程无限远，可以摧毁敌方舰队，特别是航母战斗群。 “ 佩列斯韦特 ” 激光系统仅公布了画面，具体性能目前尚未公开。美国 “ 商业内幕 ” 网站称，该激光系统的真正实力仍笼罩在神秘阴影中。俄专家介绍，该系统旨在 “ 致盲 ” 敌方无人侦察机和导弹系统的光学电子设备，从而进行防空和导弹防御。

彭博社

20

日称，普京

3

月份讲话时，大多数视频只是计算机模拟动画，这次俄军方公布了真实的视频内容。英国《快报》称，俄罗斯加强军事实力，发出令人不寒而栗的提醒：西方别忽视俄方武器系统的实力。

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