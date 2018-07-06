俄高调展示6款超级武器 英媒:发出不寒而栗的提醒

“俄罗斯炫耀未来超级武器”，多家西方媒体20日不约而同地打出类似的标题。此前一天，俄罗斯国防部高调发布6款新型武器系统测试的视频，其中包括号称“能够飞越地球上任何地点”的重型洲际弹道导弹、“能够突破所有反导系统”的新型高超音速导弹、“航程无限远”的核动力巡航导弹和无人潜航器以及激光作战系统等，个个听起来都是“杀手锏”。
今年3月，俄总统普京发表国情咨文时曾披露过这些最新式战略武器，但西方普遍持怀疑态度，如今俄军方公布了武器测试的视频。这次俄罗斯能吓住西方吗？它高调展示的背后还有什么用意呢？
19日，俄罗斯国防部在YouTube等社交媒体上发布视频，展示了6款“超级武器”进行测试的画面。其中，RS-28“萨尔马特”重型洲际弹道导弹重量高达200吨。按照俄方说法，“萨尔马特”可搭载任何类型的弹头，包括10枚大型弹头或16枚小型弹头，它能突破任何空中防御系统，飞越北极或南极至地球上任何一点，美军现有反导系统根本无法拦截。该导弹已经通过弹射试验，即将进行飞行测试。俄计划2020年让“萨尔马特”服役。
另一款“超级武器”是Kh-47M2“匕首”高超音速导弹。视频中，米格-31战机携带该导弹起飞，在空中做出机动动作。俄方称，这款导弹能以10倍音速飞行，射程2000公里，可突破所有导弹防御系统，可搭载常规弹头或核弹头。该导弹已于去年12月起装备南部军区，米格-31战机从今年4月起挂载该导弹在里海定期空中巡逻。今年夏天开始测试用图-22远程轰炸机携带“匕首”导弹，从而大幅增加导弹的射程。
另一款名为“先锋”的高超音速导弹能以20倍音速飞行，俄罗斯卫星网称，该导弹已完成测试，并进入量产阶段。“先锋”与传统弹道导弹的不同之处在于，它不会按照弹道轨迹飞向目标，而是在离地面数十公里的大气层以高超音速飞行，可改变飞行方向，避开途中的反导网。
名为“海燕”的核动力巡航导弹同样让俄罗斯寄予厚望。使用核动力，意味着该导弹飞行距离几乎无限远。普京今年3月在讲话中曾称“海燕”是“全球打击巡航导弹”。该导弹同样号称“让所有反导系统无力应对”。俄罗斯《消息报》20日称，“海燕”经过了初步测试。但美国CNBC称，从2017年11月到2018年2月，这款导弹4次测试均告失败。今年5月再次测试，导弹只飞行了22英里。
除了4款导弹，另外两种“超级武器”分别是“波塞冬”核动力无人潜航器和“佩列斯韦特”作战激光综合系统。根据俄方公布的画面，“波塞冬”外表如同一枚鱼雷，由潜艇携带。由于使用核动力，其航程无限远，可以摧毁敌方舰队，特别是航母战斗群。“佩列斯韦特”激光系统仅公布了画面，具体性能目前尚未公开。美国“商业内幕”网站称，该激光系统的真正实力仍笼罩在神秘阴影中。俄专家介绍，该系统旨在“致盲”敌方无人侦察机和导弹系统的光学电子设备，从而进行防空和导弹防御。
彭博社20日称，普京3月份讲话时，大多数视频只是计算机模拟动画，这次俄军方公布了真实的视频内容。英国《快报》称，俄罗斯加强军事实力，发出令人不寒而栗的提醒：西方别忽视俄方武器系统的实力。
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