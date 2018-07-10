英脱欧大臣外交大臣相继辞职 特雷莎·梅面临政治危机

外媒称，英国外交大臣鲍里斯·约翰逊9日宣布辞职。在此不久前，脱欧大臣戴维·戴维斯刚刚辞去职务，此前脱离欧盟事务部政务次官史蒂夫·贝克也已辞职。围绕英国脱欧政策的政治危机正在不断升级。
据美国《华尔街日报》网站7月9日报道，戴维斯8日晚间的意外辞职可能预示着首相特雷莎·梅的政府将进一步面临动荡，戴维斯此前曾致力于推动英国脱欧。
在英国公投决定脱欧25个月后，英国内阁终于在6日召开的会议上敲定了英国未来与欧盟关系的计划，根据该计划，英国将承诺遵守欧盟的食品和制成品监管规定，该计划引发一些脱欧支持者的担忧，他们希望英国能实现更彻底的脱欧。
戴维斯的辞职增加了梅所在的保守党罢免梅的可能，如果保守党重新选举党魁，戴维斯可能寻求作为梅的继任候选人之一，其他支持英国脱欧的大臣可能也会跟随戴维斯辞职。
戴维斯在致梅的信函中表示，目前的政策和策略趋势让保守党关于脱离欧盟单一市场和关税联盟的承诺变得越来越不太可能实现。他写道，内阁此前的决定凸显了这一问题。信函称，这一政策将英国经济的很多方面都交由欧盟控制，目前的谈判策略可能只会导致欧盟提出更多让步要求。他写道，这一政策的大致方向最多是让英国处于较弱的谈判地位，而且这种情况可能无法避免。
梅在回复中予以反驳。她写道，当英国脱离欧盟时，欧盟法律的直接影响将结束，议会将决定英国遵守哪些欧盟法规和规定。
她写道，选择不签署特定的规定将带来市场准入、安全合作或无摩擦边境方面的问题。
另据英国广播公司网站7月9日报道，英国首相官邸唐宁街10号发表声明称，感谢约翰逊所做的工作，并将尽快公布替代他的人选。
此外据英国《泰晤士报》网站7月9日报道，戴维斯8日晚辞职，表明他不能再支持特雷莎·梅对英国脱欧的态度，从而引发自梅政府在议会中失去多数党地位以来最严重的一场危机。
在晚间进行谈判后，这位脱离欧盟事务大臣在午夜前数分钟宣布辞职，此举似乎旨在让梅不要走可能存在的最软弱脱欧道路。
戴维斯的朋友说，戴维斯数周来一直试图辞职，因为他对首相忽视和边缘化自己感到厌烦，他认为首相支持的是欧盟事务顾问奥利·罗宾斯。据称，戴维斯今年仅与欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶举行了4小时直接会谈。
一名内阁成员说，戴维斯在6日于契克斯别墅举行的内阁会议上发了“脾气”，敦促唐宁街10号不要做如此多让步。
报道称，戴维斯曾多次吁请首相让他发挥更大作用，而不是让罗宾斯牵头。梅无视他和支持他的其他脱欧派议员的要求。
报道表示，戴维斯辞职可能会给对梅的领导风格感到担忧的脱欧派后座议员壮胆。此举正值梅首相面临一场重大考验前夕——9日，她将首先面对下议院，然后是一场可能暴风骤雨的保守党两院议员会议。预计她会告诉下议院议员，在契克斯别墅达成的战略是英国脱欧的正确道路。
硬脱欧派机构欧洲研究组织的负责人雅各布·雷斯-莫格表示，他将投票反对一项糟糕的协议，但他尚未敦促该组织的大约60名成员致信由保守党后座议员组成的“1922委员会”的主席格雷厄姆·布雷迪，要求他们对梅进行信任投票。如果布雷迪收到48封信，就必须进行投票。一些脱欧派希望在议会打一场“游击战”，而不是试图让梅倒台——一场他们可能会输掉的斗争。
工党主席伊恩·莱弗里在戴维斯辞职后说：“这是绝对的混乱，特雷莎·梅一点权威也没有了。首相在任上，但不掌权。她无法让英国实现脱欧，我国已处于彻底停滞，保守党人沉溺于党内领导权之争。我们不能再这样下去了，英国需要一个正常运转的政府。”
另据路透社7月9日报道，英国首相特雷莎·梅9日任命多米尼克·拉布为新的脱欧大臣。拉布此前担任住房大臣。
英国首相办公室发表声明称：“女王很高兴批准下院议员多米尼克·拉布为脱离欧盟事务大臣。”
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