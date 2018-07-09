德社民党党魁怒怼美国大使:我们可不是香蕉共和国

“我们可不是香蕉共和国”，德国社民党党魁纳勒斯（Andrea Nahles）一针见血地愤怒回应道。
俄罗斯RT新闻网8日报道称，美国驻德大使格勒奈尔（Richard Grenell）与德国汽车业三巨头——戴姆勒、宝马和大众的领导人秘密会面，提出了美国和欧盟相互实施汽车零关税的方案。
此举引起了德国社民党党魁纳勒斯的强烈不满，她在《星期日世界报》的采访中抨击道：“让大使举行这种议题的会谈，这对我来说还真是个新鲜事儿，这是种啥方法？”
社民党是目前是德国执政联盟的一部分，与联盟党（基民盟、基社盟）组成德国执政的大联合政府。
现任社民党党魁的纳勒斯曾先后担任过社民党副党主席、社民党秘书长及德国联邦劳工部长。
上周，特朗普宣布这项调查将在7月底完成，华盛顿方面正在考虑对欧盟的车征收20%的关税。
此前，美国对包括欧盟在内的许多国家的钢铁和铝分别征收25%和10%的关税。此举遭到欧洲国家的严厉批评，欧洲国家后来对美国商品征收报复性关税。
美国驻德大使格勒奈尔5月初才到德国上任，填补这一空缺了15个月的外交职位。
仅一个月，他就在德国掀起了轩然大波，美国右翼网站布赖特巴特新闻网（Breitbart website）援引他的言论称，他在整个欧洲倡导右倾政府。
他说：“由于左派的政策失败，我对欧洲的保守政策风潮感到非常高兴”。
柏林方面为此提醒格勒奈尔，干涉东道国政治并非大使职责的一部分。一些议员甚至呼吁驱逐他，称其为“特朗普的仆人”。
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