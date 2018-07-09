中国官媒称美国单边保护主义是零和游戏 解决不了本国结构性问题

中美贸易战上周已打响，人民日报周一发布评论员文章，表示单边保护主义是一项零和游戏，除了引发贸易战，没有任何好处；近期美方作茧自缚的玩火举动，只可能使更多美国企业失去中国这个全球瞩目的大市场，错过中国新一轮改革开放带来的更多机遇。





评论指出，中美两国去年货物和服务进出口总额已分别占全球的 10.4% 和 11.4% ，对世界贸易额增长的贡献合计达 18.6% 。当前，全球经济复苏尤其需要稳定的全球投资贸易活动，美方一意孤行、乱舞贸易保护主义大棒，注定会搅乱国际贸易秩序，阻碍经济全球化发展进程。





“ 国际贸易史再三证明，单边保护主义是一项零和游戏，谁玩谁倒霉，除了引发贸易战，没有任何好处，既解决不了本国结构性问题，也保护不了本国工人的 ‘ 饭碗 ’ ，更会损害全球广大消费者利益。 ” 评论称。





人民日报指出，去年中美货物贸易额已达 5,837 亿美元，是 1979 年两国建交时的 233 倍。让全世界看重的庞大中国市场，日益成为美国企业全球布局中的重要业务增长点和利润中心。美中关系委员会近期报告显示，对华出口为美国创造了 100 万个就业岗位。





评论强调，奉行你输我赢、赢家通吃的旧逻辑，必然是想封上别人的门却堵住了自家的路，到头来损害的是本国利益，侵蚀的是自身发展根基。





“ 没有哪个国家能退回到封闭的状态，多 ‘ 打开窗子 ’ ，让 ‘ 空气对流 ’ ，以合作共赢作为基本价值取向，各国的经济增长才会更可持续。 ”





评论指出， “ 美国优先 ” 正在演变为极端的利己主义。如果想凭借自身体量优势，以单边挑战多边、以强权挑衅规则，让他国牺牲本国核心利益为美国不合理的诉求埋单，这就是一种落后、过时的贸易观，实不足取。





“ 美国只有摈弃 ‘ 贸易零和论 ’ ，顺势而为，才有可能与全世界各国一道做大经贸合作蛋糕，给全世界各国人民带来更多福祉，创造更多发展红利。 ”





中美本次贸易战在周五打响第一枪，双方开始向对方价值 340 亿美元的商品互征关税，且无迹象显示彼此愿意开始谈判以达成和解。这场贸易战有可能发展为持久战。（路透社）

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