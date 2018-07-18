民调显示大部分美国选民认为特朗普对俄关系处理欠妥

据英国路透社7月18日报道，备受争议的美俄峰会及联合记者招待会召开后，路透社与益普索进行了一项民调。民调显示，超过半数的美国人不赞成特朗普在美俄关系方面的处理方式。
特朗普在美俄峰会中没有谴责俄罗斯干预2016年美国大选，反而是对美国情报机构的信息表示怀疑。不过，特朗普在“普特会”中的表现似乎并未影响他的总体支持率。最新的民调显示，42%的注册选民表示他们对特朗普的执政表现感到满意。相比而言，七月份特朗普每天的平均支持率在40%-44%之间。
民调显示，对于特朗普在美俄关系方面的处理方式，55%的选民表示不赞成，37%的选民表示赞成。
在共和党人中，71%的人赞同他对待俄罗斯的态度，而在民主党人中则只有14%赞同。
尽管共和党领导人对特朗普在记者提问时站在普京身边的言行进行了批评，特朗普在共和党选民中仍然享有广泛支持。
记者招待会时，普京否认曾干预美国大选，特朗普赞扬称普京的否认是“强有力的”。这一举动就连他的支持者们都感到震惊。
17日，特朗普试图平息这场因其言论而起的政治风暴，声称自己在记者招待会上口误了，自己对美国情报机构信心十足。
根据路透社与益普索民调，59%的选民赞同美国情报机构的结论，即俄罗斯试图干预美国大选。84%的民主党人赞同这一说法，但相比而言，共和党人中只有32%表示赞同。
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