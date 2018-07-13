美国威胁西欧企业：谁帮俄建天然气管道 就制裁谁

“我们明确表示，所有在业务上与俄罗斯能源出口管道（北溪2号）相关的公司，都在从事有制裁风险的业务。”美国国务院发言人表示。
据路透社12报道，美国周三再次对投资“北溪2号”（Nord Stream 2 pipeline）的企业发出警告，称它们可能会受到制裁，并表示莫斯科正在利用这一项目分裂欧洲。
尽管西欧各国对发动贸易战伤害自己的美国百般迎合，默克尔、马克龙为缓和关系接连访美，这些似乎都没起到作用。
美国仍然在对他的欧洲盟友们频频出手，这次美国盯上西欧投资俄罗斯能源出口管道的公司，挥舞起了常用的制裁“大棒”。
俄罗斯能源出口管道“北溪2号”项目总造价95亿欧元，将由俄气出资50%，法国ENGIE集团、奥地利石油天然气集团（OMV Group）、荷兰皇家壳牌、德国Uniper公司和德国Wintershall公司各将提供9.5亿欧元（即项目造价的10%）的融资。
特朗普在昨天的北约峰会开幕式上为此事刚刚“批”完德国，称其在能源上是“俄罗斯人的俘虏”，美国国务院立马就发出制裁相关企业的警告。
美国务院发言人声称，“这条管道将给俄罗斯在政治上胁迫欧洲国家，尤其是乌克兰，提供一个新的工具，这样会破坏整个欧洲的能源安全和稳定。”
北溪2号管道建设引争议
事实上，“北溪2号”的建设一直以来都备受争议。
CNBC报道称，“北溪2号”管道是将天然气从俄罗斯东部输送到德国北部的一个输气管道项目。来自俄罗斯的天然气将在德国北部与当地基础设施相连接，将燃料输送至欧洲。
管道总长度1200公里，管道线路大部分在波罗的海以下，与现有的北溪管道平行，因此得名“北溪2号”。
“北溪2号”管道将使该系统的运输能力翻倍至1100亿立方米。
这一管道的建设在欧盟内部引发争议。
项目的反对者认为，它增加了欧洲对俄罗斯的依赖，并对他们的国家安全构成威胁。
反对声音主要来自波罗的海国家，以及前苏联国家，如乌克兰、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。
他们称，在俄罗斯2014年吞并克里米亚之后，考虑到其破坏欧盟稳定的更为广泛的影响，欧洲不该去“填满俄罗斯的金库”。
反对者称，北溪管道2号线还减少了欧洲对穿过乌克兰管道系统的俄罗斯天然气的依赖，这使得俄罗斯更容易惩罚东欧邻国。
特朗普指责德国因能源依赖成“俄罗斯人俘虏”
11日，北约峰会刚开始，特朗普就先批了德国，指责德国因依赖能源供应而成为“俄罗斯人的俘虏”。
“我们本应提防俄罗斯，德国却每年向俄支付数十亿美元。我们保护德国、保护法国、保护北约所有国家，结果很多国家却选择和俄罗斯达成管道协议，向俄支付数十亿美元。我认为这非常不合适。”特朗普表示。
外界认为，特朗普批评德国与俄罗斯就能源问题达成的协议似乎与俄直接通往德国的“北溪2号”天然气管道有关。
但是，对于特朗普的这番批评，德国总理默克尔也给出回应，否认德国被俄罗斯“完全控制”，并称德国制定独立的政策，自己也正捍卫国家的独立。
俄专家：特朗普这是在增加与俄的谈判筹码
对于特朗普北约峰会指责德国、美国防部发言人向“北溪2号”相关企业发出制裁威胁的行为，俄罗斯专家解读称，特朗普政府所谓的“不可接受”是为了增加特朗普在与普京会谈中的筹码。
俄美两国总统计划7月16日在芬兰首都赫尔辛基举行会晤。
中新网援引俄专家的话称，特朗普在会晤前夕不断发表类似言论，是为了向对方施加压力。
俄政治信息中心主任穆欣表示，理论上美可能影响“北溪2号”项目建设进程，但无法彻底阻止该项目。此外，华盛顿将为破坏该项目的努力付出巨大成本。
穆欣说：“美国可能会对参与实施‘北溪2号’项目的欧洲国家实施制裁，但这将进一步损害已经矛盾重重的美欧关系。这对欧洲国家而言是非常重要的项目，他们很可能会实施。”
除此之外，穆欣认为美国也可能担心失去欧洲天然气市场，“特朗普在向欧洲售美国天然气。”
事实上，许多反对该项目实施的国家都可能是担心丢了自己原本的“奶酪”。
乌克兰担心失去转运俄天然气的收入，而美国希望向欧洲供应其自己的液化天然气。
克林姆林宫：“北溪2号”仅仅是商业工程
央视网报道称，俄罗斯总统普京与德国总理默克尔在今年5月的会谈中重点讨论了“北溪2号”天然气管道建设项目。普京说，这条管道是一个纯商业项目，与政治无关——他还罕见地直接点名道姓“怼”了美国总统特朗普。
据塔斯社报道，“北溪2号”天然气管道的运营商希望该项目不会受到政治情绪的影响，俄罗斯总统发言人德米特里•佩斯科夫（Dmitry Peskov）也表示，“北溪2号”是一个纯商业项目，因此对项目参与者的任何制裁都是非法和不可接受的。
佩斯科夫称：“这是一个完全国际化的、没有任何政治动机的商业项目，基于参与国的商业利益原则。”
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