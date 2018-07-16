经济学家预测新兴市场通胀20年下滑趋势或终结

英媒称，新兴市场持续20年的下滑趋势似乎快要结束了，近几个月来，价格飙升，人们广泛预期价格将进一步加速上涨。
英国《金融时报》网站7月14日报道称，据摩根大通的数据，自1996年以来，新兴市场的通胀率从20%猛跌，于2017年7月创下了最低2.3%的历史纪录。
从那之后到今年5月，消费者价格通胀率升至2.8%，主要是被油价及其他大宗商品价格上涨推高所致。
报道称，大多数经济学家预计，考虑到新兴市场货币遭大举抛售，在今年未来数月，通胀率仍将进一步上涨。自4月初以来，摩根大通新兴市场货币指数下跌了8.4%，这将体现为未来数月进口商品价格上涨。
“我们在货币方面看到一些应该会推高新兴市场通胀率的压力，”摩根大通高级经济学家约瑟夫·勒普顿说，“在土耳其、阿根廷、巴西和南非这些国家，货币确实正大幅贬值，而这将对通胀造成压力。”
据报道，基于逾200位经济学家的估计结果，英国共识经济预测公司整理的预测结果表明，亚洲地区（除日本外）的通胀率将从2017年的1.9%增长到今年的2.5%。预计东欧地区将看到从4.9%上升到5.3%的增长趋势，而拉丁美洲（除委内瑞拉外）将从6.8%增加到7%。
报道称，考虑到这些预测结果是6月发布的，当时新兴市场货币仍普遍以显著高于现在的水平交易，所以许多经济学家如今很可能会拟定更高的通胀率预测结果。
报道认为，预计有些国家和地区将见证今年通胀率显著上升，其中包括印度、菲律宾、阿根廷、巴西、秘鲁、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其和中国大陆及台湾地区。
花旗新兴市场经济部门主管戴维·卢宾指出，与发达市场实际利率相比，在新兴市场实际利率位于“历史性低位”的时候，这些通胀压力冲击着新兴市场。
他计算得出，新兴市场与发展中世界5月的实际利差仅为1.92个百分点，几乎跌至自2008年以来的最低水平，尽管6月确实又增加到2.14个百分点。
报道称，在那些主要出口制成品而非大宗商品的国家，比如中国、韩国、墨西哥以及东欧大部分地区，这种低利率尤其值得注意。在这些国家和地区，实际利差5月创下了一系列低点，低至1.14个百分点，而随着6月货币政策开始收紧，又大幅上升至1.87个百分点。
卢宾担忧，新兴市场将变得更加“滞胀”，从某种意义上来说，“增长风险已明确转向下行，而通胀风险仍在缓慢上升”。
他将以上两者归咎于新兴市场近几个月来资本外流大幅增加，因资本外流使得货币贬值，并导致外部融资逐渐枯竭，从而影响信心。
报道称，较高的利率很可能会进一步影响经济增长。卢宾说：“我们已经看到新兴市场各国央行，以及我们自己，必须重新考虑通胀风险的平衡，以应对过去两个月来出现的货币贬值。”
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