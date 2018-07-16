经合组织警告：贸易战阻碍全球生活水平提升

英媒称，经合组织警告说，全球生活水平有停滞不前的危险，因为保护主义抬头可能剥夺过去大幅削减贸易关税带来的好处。
据英国《每日电讯报》网站7月12日报道，经济学家估计，各国把关税重新抬高到1990年水平的举动将使每年人均国内生产总值（GDP）增长率降低0.5个百分点左右。
报道称，这种变化要比目前特朗普政府实施的关税政策严重得多。
报道还称，更大范围抛弃自由贸易的后果会随着时间的推移而加剧，这样的话，到2060年，全球生活生平将错失14%的增长率。
报道指出，贸易能够带来额外竞争，进而鼓励工人走向专业化和提高生产率，这还会促进新技术的推广。但设置贸易壁垒让这些进程放缓。
报道还指出，这一影响对巴西、俄罗斯、印度、印尼和南非等国是最大的，它们的平均关税将提高6.6个百分点。澳大利亚、墨西哥、新西兰和瑞士等国也将目睹关税大幅提高。
报道认为，在最糟糕的情况下，它们的生活水平将丧失25%的增长率。
英国将是受影响最小的国家之一，相对于没有爆发贸易战的情况而言，人均GDP增长率累计损失约5%。
欧元区的潜在损失小一点，为4.5%。这是因为其成员国之间的贸易量很大，而且欧盟的关税在1990年就已经很低了。
报道称，这一警告是经合组织对未来40年潜在经济发展状况的研究结果的一部分。
报道还称，总体而言，经合组织的基线预测是随着“金砖六国”的成熟，经济增长将逐渐放缓。
报道指出，结果就是，到2060年，全球GDP增速将从2019年的3.4%下降到2%。
报道还指出，预计到2060年，中国和印度将分别占全球GDP的20%左右。
经合组织认为，完善法治和教育制度、削减关税和对世界贸易的态度更加开放将产生重大影响。
报道称，经合组织提出的改革建议将使“金砖六国”的生活水平在未来40年比基准线高出30%至50%。
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