亚洲企业挣钱能力超日美 腾讯阿里排名前十

日媒称，亚洲企业的盈利能力正在增强。《日本经济新闻》以市值和成长性为标准挑选的亚洲主要上市企业（Asia300）2017年度的净利润率创下7年来的最高水平，超过日美的主要企业。起到拉动作用的是IT和高科技企业。从Asia300实力企业排行榜（包括净利润率、成长性和资本效率等要素的综合评价）来看，全球最大手机镜头制造商台湾大立光电连续两年位居榜首。
据《日本经济新闻》网站7月13日报道，Asia300的净利润率达9.6%，比上年度提高了0.6个百分点，同时也高于美国标准普尔500指数所涵盖的企业（8.9%）和日本主要的决算财年截至3月的上市企业（5.8%）的水平。预计Asia300企业的净利润率在2018年度将进一步提高至10.7%。
报道称，在Asia300实力企业排行榜上，面向美国苹果公司等提供镜头的台湾大立光电位居首位。它的净利润率高达约49%，这在制造业中实属罕见。虽然智能手机市场增速放缓，但该公司净利润率仍比上年度小幅提高了两个百分点。
据报道，排在第二的印度HCL科技公司活用优秀、低廉的IT技术人员，对发达国家企业的服务和系统构筑提供支持。第三位的印尼房地产商Bumi Serpong Damai借助当地房地产开发浪潮实现了快速发展。
报道称，中国的腾讯控股和阿里巴巴集团分列第四和第八。日益崛起的中国互联网巨头也进入榜单。受中美贸易战的影响，亚洲企业的股价出现下跌，不过排名靠前企业的股价相对坚挺。
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