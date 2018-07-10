刘晓波遗孀刘霞离开北京飞柏林 弟弟刘晖证实

诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞，传出上午已搭乘航班离开北京，前往德国柏林。她的弟弟刘晖未能同行，只在微信上发文证实此事，并祝福姊姊今后的人生平安喜乐。
英国广播公司（BBC）中文网今天引述数名消息人士表示，刘霞上午乘坐芬兰航空航班离开北京前往德国柏林。
中国资深独立记者高瑜中午在推特（Twitter）上传刘晖发文的截图。刘晖证实，姐姐于10日中午离开北京飞往欧洲，开始她新的人生。「感恩这些年来关心、帮助过她的人们。也请爸妈、姐夫（刘晓波）放心，并继续保佑她。愿她今后的人生平安喜乐。」
高瑜则在发文中表示，据悉，这次中国国务院总理李克强访问德国时，亲口答应德国总理默克尔，让刘霞得以离开北京前往柏林。
7月13日是刘晓波逝世一周年，全球各界人士纷纷施压和发声，要求北京当局释放刘霞。默克尔5月24日至25日访问中国，外界也一直呼吁默克尔能救出刘霞。
默克尔5月访中与李克强会谈结束后，李克强被记者问到刘霞是否可能重获自由，李克强称，中方愿意在相互尊重和平等的基础上，与德国讨论人权个案，并表示中国尊重人道主义原则。
李克强这次在美中贸易战阴影下，于当地时间8日下午抵达柏林，并于9日与德国总理默克尔（Angela Merkel）会谈，首要议题为欧洲、中国和美国之间的贸易冲突。外界普遍认为，李克强此行目的在于拉拢德国，对抗美国贸易战。（中央社）
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