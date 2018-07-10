法国称美欧贸易战已然打响 美国要付出代价

美媒称，法国政府8日表示，欧洲将“团结”起来反对美国总统唐纳德·特朗普的贸易政策，并表示“（贸易）战争已经打响”。
据美国《新闻周刊》网站7月8日报道，法国财政部长布鲁诺·勒梅尔说，欧洲各国政府将结成统一战线对华盛顿加征关税进行反击。与此同时，特朗普将访问欧洲，与欧洲领导人举行会谈，并参加在布鲁塞尔召开的北约首脑会议。
据路透社报道，勒梅尔在一个经济会议上说：“如果明天美国开始加征关税，比如对汽车产业下手，我们的回应应该团结有力，以表明欧洲是一个统一的主权力量。”
他还强调说：“现在的问题不再是贸易战是否会发生，贸易战已经打响。”
报道称，近几个月来，随着特朗普对外国进口商品加征新关税，以及让美国退出伊朗核协议和巴黎气候协定等国际协议，美国与欧洲和北美传统盟友之间的紧张关系有所加剧。
6月初，特朗普宣布将对从欧洲、加拿大和墨西哥进口的钢铁和铝材分别征收25%和10%的关税。6月底，特朗普又威胁将对所有欧盟组装汽车加征20%的关税，使美欧紧张关系进一步升级。
报道称，欧洲国家领导人以及墨西哥和加拿大领导人推出了他们自己的关税方案来反击美国。尽管特朗普声称发起这场贸易争端是为了帮助美国工人和消费者，但很多经济学家认为这样做将适得其反。
报道称，上个月，密歇根大学罗斯商学院国际商务战略教授琳达·利姆对《新闻周刊》说：“特朗普对欧盟和中国加征关税不可能对美国经济有利。值得注意的是，不论其他国家是否对美国出口产品实施报复，美国的消费者、工人和企业都要付出代价。”
她说：“征收关税意味着税率提高以及政府监管或对经济微观管理的增加——这与特朗普政府应该做的事恰恰相反。”
报道称，利姆教授解释说，一些美国制造商将把业务转移到国外，以避免为原材料支付更多费用。比如，哈雷-戴维森公司宣布要把出口到欧盟的摩托车的生产转移到海外。据估计关税将使该公司每年损失9000万至1亿美元。利姆教授认为，美国最大的出口商波音公司也可能会采取与哈雷-戴维森公司类似的举措。
报道称，最近几周，法国对特朗普的孤立主义政策尤为反对。在上个月七国集团峰会在加拿大召开前，法国总统马克龙表示，七国集团不介意变成“六国集团”，他认为，七国集团不需要美国。马克龙说：“没有了美国的七国集团的六个国家是一个比美国更大的市场。如果我们知道如何组织自己，就不会有世界霸权。当然我们也不希望有世界霸权。”
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