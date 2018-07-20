英历史学家：西方危机不是暂时现象

德国《明镜》周刊7月14日一期发表文章发表该周刊专访英国历史学家蒂莫西·加顿·阿什后的一篇文章，文章摘编如下，供读者参考：
美欧关系难复原
《明镜》周刊记者问：加顿·阿什先生，到底还存在西方吗？
加顿·阿什答：作为历史、文化和价值共同体，西方是存在的。作为地缘政治角色，目前不存在西方。
问：您说“目前”——您认为西方的危机是暂时现象吗？
答：我不认为西方作为地缘政治角色已完全成为过去。所有的联系还存在：北约、其他国际组织和经济联系。
问：您能解释为什么特朗普恰恰选择德国作为敌人吗？
答：理智的解释——德国的贸易顺差、国防支出占国内生产总值的比例不足2%、北流天然气管道二线——在很大程度上讲不通。如果默克尔更多讨好特朗普，他发布的推文可能对德国更友好。但他在实质上不会有太大改变。
问：西方的敌人不仅来自外部，而且也来自内部。什么东西给西方民主带来更大挑战：右翼民粹主义还是亚洲的崛起？
答：目前更大的危险来自西方内部。
欧盟分裂危险多
问：再谈谈跨大西洋关系。您说过，西方价值共同体未受损失。事实上，特朗普正在告别西方的一根支柱：多边主义。
答：包括很多共和党人在内的另一半美国人感到惊慌。让我们等待国会中期选举结果吧。
问：当我们不再能信任美国时，这对欧洲安全意味着什么？
答：现在到了欧洲坚持自我的时候了。但如果德国大谈欧洲独立，却又几乎不提高国防预算和发展援助，还对马克龙组建欧洲干预部队的建议犹犹豫豫，那么这就不令人信服。同时，我们还将继续需要美国。当人们观察今天的世界力量关系时，显然单凭欧洲远远不够。
问：但在特朗普之后，美国在欧洲也将不会再有真正的自己的安全利益。
答：即使欧洲不再是美国的中心舞台，对美国也依然重要。
问：您相信欧洲具有坚持自我的能力吗？事实上，欧洲正处于分裂的危险之中。
答：冷静分析就能确定，我们处于一个欧洲瓦解的时代。我担心，英国脱欧的后果也被低估了。数百年来，英国对欧洲的政策就有一个传统：出现霸权时，英国人就试图去制衡它。按照一般常识，人们都无法排除这种趋势重新出现的可能。如果说英国脱欧后会形成一个以德国和法国为核心的欧洲，同时还有其他出于这样或那样原因而感到不满意的欧盟国家，那么在中期内对英国来说组建新联盟并继续分裂欧盟的诱惑就很大。
问：柏林有团结欧盟、阻止这一切的力量吗？
答：单独没有。不管往波兰、匈牙利还是意大利望去，德国在各地都没有盟友。
政党制度难变革
问：西方各地的老牌政党都陷入危机。需要一次政党制度的变革吗？
答：在几乎所有欧洲国家，问题都是，我们的政党制度无法实现必要的突破。英国保持着两党制，但两党本身就是两个党派。美国也完全一样。在荷兰和奥地利，中间偏右的党派尝试对民粹主义者实施拥抱战略，而这最终将使他们得益。在德国，我们看到了政党制度的碎裂，中间偏左和中间偏右的政党因此组成了大联合政府，但也不能良好地运转。
问：当政党制度不再与社会相适应时，就会发生变化。
答：是的。但在美国或英国，两党制太强大、太根深蒂固了。要打破它，几乎需要一场革命。
问：在德国，开放和孤立之间的裂痕横穿各个党派。
答：这一点确实很有趣。我认为，如果我们想要捍卫自由主义的、温和的欧洲，就需要一种新的混合。马克龙正在尝试这一点，他的运动是爱国的、共和的，但也是欧洲的、市场自由的，同时却又是为了建立一个能够起到保护作用的欧洲。而我们的政党结构让这种混合变得困难。亲欧洲的、开放的、自由主义的政策目前受到了削弱，陷于瘫痪。
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