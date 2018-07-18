IMF警告美挑起贸易战后果严重 全球GDP或损失4300亿美元

英媒称，国际货币基金组织（IMF）警告说，美国与世界其他国家之间日益紧张的贸易关系可能会使全球经济损失4300亿美元，在不断升级的关税大战中，美国“尤其容易受到伤害”。
据英国《卫报》网站7月16日报道，这个设在华盛顿的组织对唐纳德·特朗普提出了严厉批评，称美国及其贸易伙伴目前发出的威胁可能会使全球经济增长率到2020年降低多达0.5个百分点，也就是全世界国内生产总值（GDP）损失大约4300亿美元。
报道称，尽管紧张局势进一步升级将使所有经济体受到损害，但美国将成为“全球报复的焦点”，该国在全球市场中被征税的出口产品所占份额相对较大。IMF说：“因此，该国尤其容易受到伤害。”
特朗普上周在与中国日益加剧的贸易争端中加大了赌注，提出对价值2000亿美元的中国输美产品加征10%的关税，而美国此前已于本月初正式向340亿美元的中国产品征收关税。中国政府以类似措施对美国的第一波关税做出了还击，并且在16日迅速警告说，将会采取进一步的报复措施。
特朗普还指责了欧盟领导人，说欧盟是他在贸易问题上最大的“敌人”之一。
报道称，在紧张局势不断加剧之际，IMF16日发表最新《世界经济展望》报告称，自春季发布上一次评估以来，全球经济面临的风险正在加大。该组织说，虽然世界经济增长依然强劲，但扩张“渐失平稳，未来面临的风险也在加大”。
报道称，IMF首席经济学家莫里斯·奥布斯特费尔德警告说，大约两年前开始的世界经济广泛扩张已经进入平台期。他说：“各国必须抵制内向型思维，并且应该记住，在一系列关乎共同利益的问题上，多边合作至关重要。”
IMF说，除了国际贸易水平下降的直接威胁之外，更多地采取保护主义措施可能会阻碍商业投资、破坏全球供应链、减缓提高生产力的技术的传播并提高消费品价格。
尽管IMF强调了世界经济面临的风险，但没有调整今年和明年3.9%的全球增长预测数字。然而，它宣布，由于经济增长放缓和政治紧张局势加剧，欧盟、英国和日本经济将急剧放缓。
报道称，据预测，由于2018年第一季度经济增长疲软，英国今年的经济增长率将降至1.4%，而4月份的预测数字是1.6%。由于寒冷天气和强降雪，英国经济在3月份陷入停滞，不过此后出现了温和反弹。
IMF还强调，尽管英国和欧盟已进行了数月的谈判，但双方未能就英国脱欧的条件取得进一步进展，由此可能带来风险。
在今年早些时候的意大利选举导致欧元区政治风险日益增大的背景下，德国、法国和意大利是今年经济增速被下调幅度最大的欧洲国家，与4月份的预测数字相比下调了多达0.3个百分点。今年欧元区经济增速预计将放缓至2.2%，而早些时候的预测为2.4%。
报道称，IMF说，中国经济将继续以4月份预测的较低速度增长，今年的增速约为6.6%。尽管美国面临更大的贸易风险，但IMF表示，特朗普的减税措施意味着美国经济将继续按照此前估计的水平增长，今年的增速约为2.4%。
报道称，预计日本经济增速将降至1%（被下调0.2个百分点），是发达国家当中最慢的增速，原因是一季度个人消费和投资疲软。
在美联储准备加息之际，IMF也发出了风险警告。除了贸易争端加剧的威胁之外，奥布斯特费尔德说：“面对这些紧急情况，金融市场似乎总体上处于沾沾自喜的状态。”
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