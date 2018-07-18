新加坡新规定：新建公共住宅必须附带农地，让居民种植蔬果

新加坡讯，从现在起，新加坡新建的公共住宅——政府组屋，必须附带一个农地，让居民可以种植稻米蔬果。同时，组屋将建有更多的植物，以降低气温和噪音。
新加坡建屋发展局的这项宣布，是要把住宅区发展得更加以自然为中心。
建屋局表示，在“亲生物市镇框架”下，当局将依据自然景观的五大元素，土壤、动植物、户外舒适度、水和人来着手，创造更永续的生活环境，让居民可以更亲近大自然。
当局此举为社区景观的整体规划和设计提供了坚实的基础，使居民可以享受强烈的地方和幸福感。
新加坡是在2013年开始制定这个亲生物市镇框架，希望能够提升现有自然空间，并进一步发展更有生活素质的住宅景观。
这个框架最先在2015年，在榜鹅北岸区推行，建屋局是在与新加坡国立大学、市区重建局和国家公园局联合进行了三年半的研究后，核实这项计划适合推广到其他新组屋计划。
市镇规划者和建筑师在规划和设计小区时将考虑几个指导原则， 这包括种植更有效提供遮荫和吸收热量的树木，以及建造植物生物群以自然地处理雨水径流。
此外，在建设之前还将进行生物多样性调查，以研究现有的自然栖息地，以及为吸引不同物种而建造的新的栖息地，如蜻蜓池塘，鸟类保护区和蝴蝶园。
新加坡国家发展部长黄循财指出，城市建设很容易忽略植物和自然资产，我们一次又一次地看到 - 树木被砍伐和移除，河流被滥用并覆盖。
最后，我们得到了一个严酷的混凝土丛林，以及一个所有人感到压力和疏远的生活环境，黄循财说。 “所以我们必须改变我们的观念， 不要将城市区域视为与自然分离，而是将城市重新构想为我们自然生态系统的一部分，并与自然和谐共存。”
根据建屋局发布的这个计划的效果图，在住宅的园区中，显然融入了农地，居民们可以在农地中种植蔬菜与瓜果。实际上，农地也可以种植粮食。
建屋局说，社区需提供空间和合适的条件，协助推广城市社区务农。
当局至今已经在榜鹅北岸区推出八个预购组屋项目，预料2020年开始会陆续竣工。
榜鹅北岸区的一个设计重点，是让居民可以更亲近大自然，因此从发展初期，建筑师就考量了上述框架的五大元素，以维持生态平衡，提升户外舒适度，并维持好的空气质量和水质。
在工程开始之前，当局先对现场环境进行调查，才规划社区里的绿色走廊，加强该区和区域外现有的自然栖息地的连通性，这些自然栖息地包括整个榜鹅市镇还有附近的科尼岛和乌敏岛等。
而为了鼓励居民到户外接触大自然，同邻居有更多互动，在设计社区设施和人行道时也考虑风向和阳光，例如将人行道设置在通风位置，游乐场和花园小径则设置在不受阳光直射的地方。同时种植花草树木时也选择可以更有效净化空气的植物种类。
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