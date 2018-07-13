美国国会欲限制特朗普征关税 多数美企不支持对华关税战

境外媒体称，此前，特朗普政府公布了一份价值2000亿美元的中国商品清单，升级了他正在进行的对华贸易战，令美消费者承受关税之痛，中方表明将作出必要反制。对此，美国参议院表示准备对特朗普总统最近征收关税之举进行反击，同时，大多数美企也表示不支持对华关税战。
特朗普贸易政策引不满
据《今日美国报》网站7月11日报道，美国参议院11日首次表示准备对特朗普总统最近征收关税之举进行反击。参议员以88票赞成、11票反对的压倒性投票结果通过了一项在很大程度上仅有象征意义的决议，要求国会在总统以国家安全的名义征收关税时发挥作用。
报道称，尽管这项决议没有涉及中美贸易关系，但它表明共和党人主导的美国国会强化了在贸易问题上与特朗普对抗的意愿。许多共和党议员日益担心，对中国和其他国家加征关税可能会增加美国消费者的成本并伤害到农民和制造商。
另据美国有线电视新闻网网站7月11日报道，美国参议院连续第二天回击特朗普总统，对他在关税和北约问题上的关键政策决定表现出坚决抵制，这表明参议员们对特朗普在关税问题上的破坏性举措深感沮丧，但如果未来要通过可强制执行的立法，就可能会围绕特朗普的反对展开艰苦斗争。
报道称，关税决议案由共和党参议员鲍勃·科克和帕特·图米起草，前者是外交关系委员会主席，后者是自由贸易倡导者。他们认为这一表决结果有助于为未来更加强硬的立法造势，但尚不清楚他们能否在参议院和众议院获得绝对多数的支持来推翻可能会遭到的否决，尤其是如果特朗普强烈反对的话。
此外据路透社7月11日报道，美国众议院议长保罗·瑞安11日表示，美国在对华贸易争端中不应以关税为工具。
“我早就说过，我觉得征收关税不是正确道路。”瑞安在回答有关中国的提问时称。
美消费者承受关税之痛
据美国石英财经网站7月11日报道，在特朗普启动对服装、手袋、行李箱、化妆品等价值2000亿美元的中国商品加征10%关税的程序之前，消费品在很大程度上躲过了美国最近对中国采取的关税行动，那次行动主要打击的是机械和化学品等工业产品。
报道称，美国最新的关税行动所带来的结果将是，美国消费者要为这些消费品负担更高的费用，这也是销售这些商品的美国品牌和零售商几个月来所担心的事情。
美国零售业代表称，新关税政策是一种背叛，像服装和旅行用品这样的商品受到的冲击尤为严重。目前，美国绝大多数服装都依赖进口，中国迄今为止是最大的服装产地。与此同时，据美国服装鞋袜业联合会称，在美国销售的超过84%的旅行用品来自中国，尽管加征的关税只有10%，但最终体现在零售价格上可能会成倍上涨。
另据香港亚洲时报网站7月11日刊文称，美国的家庭预算已经相当捉襟见肘，因此相对较小的价格上涨也会导致支出减少，这一点在消费者对油价上涨的反应中已经显而易见。
文章称，如果特朗普政府对中国和其他国家的商品加征的关税转化成显而易见的价格上涨，那么消费开支可能会在几个月内崩溃，美国经济增长率则可能会从二季度的预测数字（2.8%至4%）下降到接近于零。由关税推动的高价家用产品的价格上涨——比如洗衣机价格在上个月同比上涨8%——将引发消费者的抵制并降低消费开支。
文章表示，特朗普任内的复苏势头将在2018年年底前开始减弱。诚然，像2008年那样的崩盘不可能发生，但希望落空的消费经济意味着愤怒的选民以及政府关税政策所招致的政治阻力。
文章称，在过去20年里，不断降低的通胀水平带来了两种不同的变化，服务成本在这20年里提高了80%，但耐用品的成本只提高了20%。这是因为智能手机、消费电子产品和家用电器的价格由于从中国和其他低成本生产国进口的廉价产品而降低。
文章称，关税将提高消费品的价格，使石油价格对消费已然显而易见的影响变得更加明显。由中产阶级家庭组成的特朗普总统的政治基础几乎马上就会感到痛苦，美国人已经逐渐将耐用消费品的低价视为理所应当，如果他们必须在此时支付更多成本，他们是不会开心的。目前，实际工资零增长和不断上涨的债务清偿成本已经挤压了家庭预算。
文章指出，一场贸易战对中美两国都将是痛苦的，贸易战是一个双输命题，但美国政府不应抱有中国比美国更脆弱的幻想。
美企不支持对华关税战
据路透社7月12日报道 上海美国商会12日发布的一项调查结果显示，在其每年一度的中国营商环境调查中，434名受访者中的69%反对实施关税，只有8.5%表示支持。
调查显示，尽管美国企业在中国继续面临挑战，但34%的受访者认为中国政府对外资企业的政策已经改善，这一比例高于去年的28%。
另据美国《福布斯》双周刊网站7月11日报道，在特朗普政府提出要对2000亿美元中国产品加征10%关税后，美国公司11日对他抱怨“要适可而止！”。
代表在华美国跨国公司的中美贸易全国委员会的主席约翰·弗里斯比说：“两国开始征收的关税将损害对方的经济和就业。在这种情况下，没有赢家。”
特朗普上周对340亿美元中国商品加征关税，本月晚些时候还将对160亿美元中国商品征税，中国采取针对性措施。美国贸易代表莱特希泽说，宣布对2000亿美元中国产品征税是对中国征收针对性关税的惩罚。
报道称，过去一直保持耐心的中美贸易全国委员会现在担心，中国会实施更严厉的报复。
弗里斯比说：“要适可而止。我们需要停止不必要地升级一场关税战，并开始寻求解决办法、消除美国公司对中国知识产权保护和技术转让政策的实际担忧。这些才是值得关注的问题，关税是解决问题的错误途径。”
此外据美联社7月11日报道，特朗普总统咄咄逼人的贸易政策正给美国小型制造商带来损失，他对来自欧洲、墨西哥和加拿大等地的钢铁和铝分别征税25%和10%，推高了有赖于这些金属的公司的成本。而在另一场贸易争端中，他对340亿美元中国商品加征25%的关税，令机械和工业零部件深受影响。
报道称，随着贸易争端升级——美国政府10日扬言要对包括鱼类、苹果和防盗警报器在内的数千种中国产品加征10%的关税——更多的企业会感受到痛楚。特朗普的关税招致了世界各地的报复，中国已发出了自己的关税威胁。
报道指出，小企业格外容易受到关税的冲击，因为它们没有大公司那样的财力来承受成本的增加。大公司可以把生产转移到海外，但卡内基-梅隆大学的经济学和公共政策教授李·布兰施泰特表示：“如果是一家小企业，那就难得多了，你没有国际性生产网络。”
他说，小企业的产品种类往往较少，所以也更难以放弃生产那些要使用被征税零部件的产品。
全国船舶制造商协会会长汤姆·达姆里奇说，整个行业都能感受到影响。他估计这个行业有大约1000家制造商，几乎全是中小型企业，有些零部件只能从中国购买。
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