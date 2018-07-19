英国披露第六代战机项目：搭载激光武器 或拉日本“入伙”

外媒称，英国将向一款可以无人驾驶的“风暴”战斗机项目投资20亿英镑。
据英国《泰晤士报》网站7月17日报道，根据英国内阁大臣们16日描绘的时间表，这款作战飞机将在2035年前服役。
英国国防大臣加文·威廉姆森在法恩伯勒国际航空展上展示一个概念模型时说：“我们正步入一个危险的新战争时代，因此我们的主要重点必须是如何应对这些不断演变的危险。”
报道称，英方希望这款将携带激光武器的战机能够取代欧洲战斗机公司研制的“台风”战机。
英国内阁大臣们已承诺在2025年前为该项目投入20亿英镑。
报道称，英国官员正与一些国家就“风暴”战机项目的合作前景展开谈判，虽然他们表示，即便没有此类合作，该项目也能获得资金。
英国皇家空军少将西蒙·罗谢尔对路透社说：“瑞典将是一个不错的参与者，我们还在与包括日本在内的许多国家商讨。”
当被问及英国是否能负担得起“风暴”战机项目时，威廉姆森说：“如果英国皇家空军拥有保证英国安全以及确保我们在国内外打败对手的能力，我们就需要对战机进行这样的投资。”
另据美国《大众机械》月刊网站7月17日报道，英国已经对外宣布了该国数十年来首款彻头彻尾的英式战斗机。这款新型“风暴”战机项目将主要由英国防务承包商负责，旨在打造一款能够为本国所用以及出口的战机。英国政府称，这款战机应该会在2035年前准备好入役。
英国国防大臣加文·威廉姆森16日在法恩伯勒国际航空展上，介绍了这款“风暴”多用途战机的一个全尺寸模型。“风暴”战机吸纳了一系列新技术，将超越F-35战机使用的技术，这意味着这款英国战机将跻身日益壮大的“第6代”战机行列。“第6代”战机目前正处于计划阶段。
报道称，“风暴”战机最重要的技术之一是可选择是否配备人员，这意味着无论有没有驾驶员，该战机都能飞行。“风暴”战机还能指挥一个无人机群，加大敌方防御难度，并提高自身的存活几率。
“风暴”战机设计中运用的另一项技术，是所谓的“协同作战能力”，该技术可能成为未来战机的标准配备。这是指在战场上进行合作，共享传感器数据和情报，以协调攻击或防御行动的能力。
报道称，“风暴”战机将配备高超音速武器，这些武器的速度可以轻易达到5马赫或更高。
为设计和制造该战机而成立的“风暴团队”，由英国航空航天系统公司牵头。著名发动机制造商罗尔斯罗伊斯国际有限公司将提供推进装置。欧洲企业欧洲导弹集团将负责研发武器，意大利防务承包商莱奥纳多公司将设计集成传感器和电子战系统。
报道称，为什么英国需要一款国产战机？理由很简单：脱欧。英国2016年公投决定脱离欧盟，迫使该国政府和企业为一种独立的未来做准备。英国皇家空军的“台风”战机本世纪30年代初将开始老化，“风暴”战机将使得伦敦能够采购本土战机，支持本土的就业和企业。
报道认为，“风暴”战机还将是一款重要的出口武器。它将与其他战机展开竞争，包括最近宣布的法德欧洲战机项目、日本一个名称不详的战机项目，以及“风暴”战机成为现实时美国、俄罗斯和中国防务承包商将推出的任何战机。
报道称，对英国而言，“风暴”战机是一个重大承诺，将考验该国独立研制一款一流战机的能力。该项目将花费数十亿英镑计的政府资金，需要近20年才能取得成果。如果伦敦在该项目上失败，那么这将对英国造成严重打击，而且可能预示着英国战机行业的终结。
报道称，“风暴”战机的命名遵循英国战机通常以天气（“旋风”“台风”“风暴”）命名的传统，但它对雷达“不可见”、能够控制无人机群并与附近飞机“交谈”，以及通过电磁辐射削弱或摧毁敌方威胁的能力，听起来就如莎士比亚著作《暴风雨》中的魔法师普罗斯佩罗一样。
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