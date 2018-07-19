日本外相过度热衷出访 日媒调侃：犹如要把世界地图涂满一样

日媒称，日本外相河野太郎仍在展开高频率的海外出访。2017年8月出任外相后访问的国家和地区数达到44个。逼近任职4年零8个月的日本前外相岸田文雄的51个。作为日本的外相，河野太郎对未访问的国家显示出兴趣。由于过度热衷于外交，甚至对国会日程透露出不满，招致在野党不高兴。
据《日本经济新闻》网站7月18日报道，河野7月12日代替因应对暴雨而取消海外出访的首相安倍晋三，前往法国。这是第二次访问法国。如果计算重复情况的话，“访问国家和地区总次数”达到57个。相比岸田在4年零8个月里达到的93个，显示出更高频率。
报道称，河野作为外相最先访问的是莫桑比克、巴林、马尔代夫和不丹等4国。阿曼是自日本外相中山太郎以来时隔27年再次访问，斯里兰卡是自外相川口顺子以来时隔15年再次访问，而科威特则是自外相麻生太郎以来时隔11年访问。虽然日程的确保变得困难，但正在讨论7月内首次访问前苏联成员国格鲁吉亚和西非的岛屿国家佛得角。河野太郎似乎要犹如把世界地图涂满一样不断出访。
报道还称，日本国会会期的工作日由于有国会审议，难以安排出访日程。河野只能利用周末安排闪电出访，除了举行众议院选举的2017年10月之外，没有不出访海外的月份。作为成果之一列举的是缅甸的少数民族问题。自己评价称，充分利用与欧美和亚洲各国的关系，发挥了桥梁作用。也有在对抗在正展开积极外交的中国的意图。
报道表示，日本在野党内有观点指出河野出访缺乏成果。立宪民主党等认为应优先国会审议，没有同意河野7月10日访问马来西亚的安排。国会对策委员长辻元清美批评称，“出访并非赴海外旅游，绝不是去了就行”。按惯例，国会会期内出访海外需获得国会的同意，但河野仍按原计划坚决出访马来西亚。
“如果营业部长被说成过度拜访客户，生意就没法做成”，河野这样解释。
报道认为，面对中国的崛起和朝鲜半岛问题，与各国面对面的外交无疑很重要，但国会审议也是重要程序。如何兼顾将成为今后河野外交的课题。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost