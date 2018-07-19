美军升级驻韩“萨德”为遏制中国：保护不了韩国

香港《南华早报》网站7月17日发表题为《美国升级韩国的“萨德”反导系统旨在瞄准中俄导弹》的报道称，据亚太地区军事观察人士称，美国已瞄准中俄导弹系统，并计划对其在亚太地区的导弹防御系统进行升级。
此前，五角大楼6月底宣布，将继续升级其部署在韩国的“萨德”系统。该系统由一系列先进的雷达和拦截导弹组成，旨在发现和摧毁来袭的弹道导弹。
报道称，“萨德”系统被部署在韩国，目的是为了反击来自朝鲜的袭击，但它已成为美中关系紧张的一大源头，因为该反导系统能够追踪中方导弹，中国认为它是一种国家安全威胁。
军事评论员宋忠平称，此次升级将使“萨德”的作战范围从200公里扩大至800公里，从而令该系统的覆盖面积扩展至整个中国北方。中国人民解放军火箭军已在中国北方地区部署大量关键导弹。
宋忠平称，五角大楼希望利用朝鲜的核威胁作为借口，升级“萨德”及其“爱国者”反导系统，以对付中俄弹道导弹系统，因为中国是关键的敌人。
宋忠平称，美国防务系统升级的最终目标是能够拦截中国的中低空导弹武器系统。
据日本《外交学者》杂志报道，中国已研制一种被称为“东风”-17的新型高超音速导弹。
美国导弹防御局负责人、空军中将萨姆·格里夫斯4月份对众议院军事委员会战略力量小组委员会说，该局已要求在明年的预算中拨款1.2亿美元用于研制高超音速导弹防御系统。
此外，据美联社报道，美国军方计划在夏威夷部署价值10亿美元的导弹防御雷达，以识别朝鲜或其他地方发射的任何弹道导弹。
不过，在美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩举行历史性会晤后，美国和韩国上月底宣布双方暂停联合军演。
韩国世宗研究所高级研究员洪铉翼称，升级“萨德”将满足美国遏制中国的战略利益，而对韩国的安全改善微不足道。
洪铉翼称：“韩国与朝鲜相互紧邻，因此即便升级了导弹防御系统，它保护韩国领土的能力也是有限的。”
洪铉翼称：“部署和升级导弹防御系统是美国遏制中国的东亚战略的一部分。或许，美国在暂停联合演习同时保留‘萨德’系统的原因是，它可能希望尽量减少成本，但保持对该地区的影响力。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost