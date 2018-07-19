欧盟争取贸易新伙伴 重点放在亚洲

美国《纽约时报》网站7月17日发表题为《与美国紧张关系加剧之际，欧洲争取新伙伴》的文章称，特朗普总统正在煽动贸易战，削弱北约，把欧洲描绘成敌人。因此，欧盟把目光投向别处寻找朋友也就不足为奇了。
拒绝对华盛顿让步
文章称，欧盟17日在东京与日本签署了有史以来最大手笔的贸易协定，将大幅度降低欧洲葡萄酒和奶酪等产品的关税，同时逐步削减汽车关税。该协议将覆盖全球经济的四分之一，按照某些标准衡量，是世界上最大的自由贸易区，与澳大利亚、越南甚至中国等国已经完成或正在开展的一系列工作中的最新一步。
文章称，与日本达成的协议以及正在洽谈的其他协议体现了一个更加积极主动的欧洲。这个欧洲没有把目光停留在与美国的冷淡关系上，甚至没有停留在英国即将退出欧盟的行动上。近几个月来，欧盟领导人对自由贸易表达了越来越坚定的支持态度，面对华盛顿的关税威胁拒绝让步，转而积极寻求新的关系。
文章认为，无论欧盟设法拆除多少国际商务壁垒，其领导人都无法改变一个经济现实：美国仍是欧洲大陆最大的贸易伙伴。谁都躲不过特朗普针对汽车和钢铁等进口商品采取的行动所造成的损害。
位于汉堡的贝伦贝格银行的首席经济学家霍尔格·施米丁说：“美国是个绝无仅有的大市场。”他说，其他协议是“减少损害而不是补偿”。
文章指出，由于特朗普当选总统，围绕一项意义深远的欧美协议展开的谈判遭遇重创。此后，欧洲官员开始加紧努力与其他国家达成贸易协议。自2013年以来，大西洋两岸的谈判代表致力于消除关税，并且统一对汽车和药品等产品的监管。会谈在奥巴马政府任期结束时中止，在2016年年底无限期推迟。
寻求达成其他协议，重点放在亚洲
文章称，欧洲没有停步不前，而是继续寻求达成其他协议。就在特朗普总统扬言要撕毁北美自由贸易协定的同时，欧盟却在对与加拿大的自由贸易协议做最后修改。该协议于去年年底生效。
欧洲还在原则上与墨西哥达成了一项协议，以更新现有的自由贸易协议，该协议应该能在今年年底前完成。与越南和新加坡的协议即将进入批准程序的最后阶段。
文章指出，欧盟与包括澳大利亚、智利、印度尼西亚、新西兰、突尼斯和所谓的南方共同市场国家——阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭——的谈判也在进行之中。欧盟和印度重启了在2013年中断的会谈。
文章指出，日本仅次于中国，是欧盟在亚洲的第二大贸易伙伴。日本首相安倍晋三和欧洲理事会主席唐纳德·图斯克在东京签署的协议将取消欧洲企业每年支付的10亿欧元关税。
欧盟执行机构欧盟委员会估计，一旦该条约在2019年生效，贸易额将增长16%至24%。预计地区食品生产商将是最大的受益者，因为这些产品在日本的关税奇高。日本汽车制造商也将受益于关税降低。这些关税使得丰田汽车在欧洲远远达不到像在美国那样成功。
图斯克在谈到这项贸易协议时说：“在日渐黑暗的国际政坛，这是一道亮光。我绝对肯定你明白我的意思。”
文章认为，在对来自欧盟的钢铁和铝征收关税后，特朗普又准备对进口汽车征收关税——这一措施可能会让欧盟经济损失数千亿美元。
欧盟委员会已经对特朗普的钢铁和铝关税作出了回应，对摩托车和橙汁等美国产品进行了处罚。贸易委员马尔姆斯特伦说，如果汽车关税生效，会有更多的报复措施。欧盟委员会主席让-克洛德·容克下周将访问华盛顿，就贸易问题与特朗普举行会谈。
文章称，通过开辟新市场，欧洲希望至少能减轻打击。但贝伦贝格银行的施米丁估计，如果欧盟能成功完成一系列贸易协议的谈判，加起来也许能达到美国市场的三分之一。
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