彭博社：人民币跌破6.8底线，意味货币战争已经来临

美国彭博通讯社引述每天交易量达到51亿美元的外币市场专家指出，货币战争已经来临。报道指，美国总统特朗普20日在推特发文批评中国和欧盟“刻意操控他们的币值和利率偏低”。
此前，人民币在同一天跌破每1美元兑6.8元人民币的底线，这是1年来的最低位，而中国的央行又似乎未见积极阻挡这股跌势。美国财长姆努钦表示，美国正密切注意中国是否有操控它的货币。
报道指，全球两大经济体系在恶劣的气氛下另外开拓新战线，将对全球带来更坏的影响，而且还将波及其他的货币。从证券市场到石油价格，甚至新兴市场的资产，都会在北京与华盛顿相互的威吓下，受到连累。
报道引述华尔街最具权威的货币策略师诺特维（Jens Nordvig）说：“真正的风险在于全球贸易和货币合作的机制，将面临崩塌。从特朗普过去24小时的口风判断，可以肯定贸易战已经转到货币战。”
报道引述国际金融学会、前高盛集团的货币策略师布鲁克斯（Robin Brooks）说，2015年的人民币突然大幅贬值，或可为未来货币战所可能造成的局面提供一个范本。他说，风险资产和石油价格将出现崩盘，对商品出口国家的货币打击尤其严重，举例说，俄罗斯的卢布、哥伦比亚的比索和马来西亚的令吉，然后在骨牌效应下，连累亚洲其他国家和地方。
布鲁克斯说：“亚洲的央行会起初会尝试透过干预阻挡跌势，但之后会放弃，我认为，未来6个月的前景显示，最受打击的将会是亚洲新兴市场。”
根据诺特维的看法，人民银行会否试图将美元与人民币的汇率稳定于6.8这个水平避免恶劣局势升级，是一大主要关键。他表示，有鉴美国企图“出口术”降低美元币值，欧洲中央银行行长德拉吉或许会在7月26日的政策会议上选择介入这个局面。
美国财长姆努钦告诉路透社：“毫无疑问，人民币币值变弱，（为中国）带来一个不公平的优势。我们正非常小心注视他们是否在操控货币。”
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