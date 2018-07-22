李光耀孙子出柜！“搭肩相拥”闪照力挺LGBTQ 冲击新加坡《刑法》

新加坡建国总理李光耀的孙子李桓武(Li Huanwu)本月稍早曝光自己与男友的合照，更把这张合照设定为脸书大头照；20日凌晨，他在照片加上滤框公开出柜，并邀请新加坡民众出席一年一度的“粉红点”(Pink Dot)，支持LGBTQ（女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别者及酷儿等）族群，引起热议。
透过李桓武脸书照片可以看到，他和男友的合照设定为脸书大头贴，在照片上加上滤框透露出“我们准备好了！粉红点”的讯息，另外再写上文字：“今年没有呼吁什么社会行动－－我更自私点：这是我生日的前一天（也是Magnus生日的隔天）。请在那里。（停下来的时候拿一杯饮料）。”
英国《独立报》(The Independent)释出李桓武和男友互相搂着对方的照片。报导指出，李桓武今年31岁，他的伴侣是一名兽医，今年27岁，是新加坡人。过去的李桓武并没有公开出柜，但他已经连续两年参与新加坡举办的“粉红点”，力挺LGBTQ性别社群。
李桓武的父亲是李光耀的次子李显扬，他的伯父是现任新加坡总理李显龙。李光耀在世前曾接受新加坡《海峡时报》访问，面对孙子很有可能是同性恋者，有什么想法呢？李光耀认为同性恋不是一种“生活方式”(lifestyle)，那是一种与生俱来的“遗传差异”，而同性恋者不应该受到任何迫害。
“你无能为力，就是只能接受。”李光耀说，他曾经询问过医生的意见，同性恋者生来就有这种基因，本质上是基因遗传时随机的差异，这是无法改变，“那么为什么我们要将其定罪呢？”而他坦然接受。
李光耀更在2007年新加坡人民行动党(PAP)青年军活动上坦率分享了他对同性恋的看法，他认为，现在的社会强烈抵制同性恋者，基督教、伊斯兰教，甚至是印度教、中国社会等，正面临着持续性的失常，“但这是失常吗？这是一种遗传差异，那么我们该怎么办？我认为我们要务实调整……”
据了解，新加坡《刑法》第377A条规定，无论公开或非公开的男男性行为，触碰男同性性器皆视为“严重猥亵”(gross indecency)，即算违法，最高可处以2年有期徒刑，不过相关法律通常没有执行。性别与人权团体认为第377A条已违反新加坡《宪法》第9条和第12条，多数上诉案件都被驳回，但外界同时也猜测，李桓武的出柜与性别人权支持可能将促成修法运动。（东森）
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