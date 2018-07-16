世界杯打破外界对俄偏见：俄罗斯并不“可怕”

外媒称，克罗地亚球员曼朱基奇开球，俄罗斯世界杯决赛拉开帷幕。
据美联社7月15日报道，在奏国歌仪式中，克罗地亚球迷展开了写有“我们的心，我们的力量，我的国家克罗地亚”的横幅。
报道称，克罗地亚队和法国队都没有更换首发球员。两队在半决赛中分别击败了英格兰队和比利时队。
此外据路透社7月15日报道，好莱坞演员和歌手威尔·史密斯7月15日在世界杯闭幕式上演唱了主题曲。
在闭幕式的最后阶段，俄罗斯歌剧演员加里富林娜演唱了俄罗斯民歌《卡林卡》，巴西足球巨星、世界杯前冠军队成员罗纳尔迪尼奥也参与了表演。
报道称，闭幕式是决赛的序曲。
球迷不再担心俄罗斯“可怕”
据法新社7月14日报道，法国与克罗地亚7月15日将在莫斯科进行世界杯的决赛，随后这一足球盛事将落下帷幕。本届世界杯改变了人们对主办国俄罗斯的看法。
报道称，在世界杯举办前，围绕种族主义、暴力活动和外交口角，种种担忧笼罩着赛事准备工作。然而，在世界杯的大幕揭开后，外国人感受到的是正面积极的观战之旅。
报道还称，来自世界各地的球迷出现在莫斯科的大街小巷。
在圣彼得堡的季军战后，英格兰队主教练索斯盖特说：“关于我们两个国家的关系有很多说法，不过就个人而言，走在人群中间，我们受到的欢迎再热烈不过了。”
另据英国《星期日泰晤士报》网站7月15日报道，大量游客涌入俄罗斯。俄罗斯也超出了游客们的预期。
来自考文垂的乔伊纳自小组赛开始以来就一直在旅行。他说：“人们告诉我们别来这里，还说有人会把我们的脑袋踢掉。但我现在学到的是，不要人云亦云，想做就做吧。”
17岁的萨维奇上个月在伏尔加格勒待了五天。他明确表示：“人们已不再担心俄罗斯是个可怕的旅游地了。”
报道称，此次来到俄罗斯的外国游客有57万人，其中大多数人过去并没有来过莫斯科或圣彼得堡。他们大感意外。世界杯给他们提出了一个问题：真正的俄罗斯是他们耳闻的俄罗斯还是亲眼所见的俄罗斯呢？俄罗斯到底是一个“诺维乔克”神经毒剂之国，还是一个新酒店林立、民众待人友好、“球迷身份证”门票可畅通无阻的国度呢？
此外据德新社7月14日报道，随着为期四周的世界杯接近尾声，主办方7月14日称，这一赛事有助于打破成见，并向俄罗斯显示“我们可以”。
俄罗斯世界杯组委会负责人索罗金说：“世界杯展示出我们是开放、好客、爱笑的民族……对于每个人而言，世界杯都是一次发现之旅。俄罗斯这个美丽的国度以及这个国家的性格令人倍感惊讶。我们可以把足球踢好，我们也可以主办好全球性赛事。”
又据塔斯社7月14日报道，俄罗斯总统普京7月14日在莫斯科大剧院举行的“大剧院之夜”盛大音乐会开幕式上表示，俄成功举办世界杯的成果之一是破除了关于俄罗斯的各种谎言和偏见。
普京强调：“我们很高兴我们的客人亲眼见证了一切，很高兴谎言和偏见被破除。”
普京指出，球迷们多次表示希望带上自己的亲朋好友再来俄罗斯。俄罗斯如此伟大和独特，民众对合作敞开大门，它还会有许多地方令来宾惊讶。
普京最后总结道：“俄罗斯始终乐见新老朋友，他们如今变得更多了！”
“有史以来最好看的”世界杯
据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网7月14日报道，俄罗斯世界杯是有史以来最好看的世界杯之一，也将是1958年以来0比0的比赛结果最少的一届世界杯。
报道称，对于豪门球队的球迷来说，这可能是一届遗憾的杯赛。德国、阿根廷和西班牙被过早淘汰，巴西止步八强应该是最大的一些冷门。
报道还称，然而，从数据上看，这的确是21世纪最好看的一届世界杯。迄今为止唯一以0比0收场的比赛是丹麦和法国在小组赛最后一轮中打的那场“默契球”。
报道指出，此外，本届杯赛迄今为止共有163粒进球（只缺决赛的进球数），这一数字超过了2002年韩日世界杯的161粒，但距离2014年巴西世界杯的171粒仍有差距。
报道还指出，赛程接近尾声，俄罗斯、比利时、克罗地亚、瑞典等球队的表现凸显出，相比明星球员的个人能力，团队合作才是球队制胜的关键。这也是为什么梅西、内马尔、C罗、伊涅斯塔和J罗等球星的名字在本届杯赛上迅速被遗忘的原因。
德尚带领的法国队攻守平衡，坐拥格列兹曼、姆巴佩、博格巴等多员猛将，阵容豪华；莫德里奇、曼朱基奇、拉基蒂奇和佩里西奇率领的克罗地亚则已超越了该国在世界杯上的最好成绩。
报道称，定位球制胜也成了本届杯赛的一大特色，其中最典型的就是英格兰，这支年轻的队伍获得了面向未来的宝贵经验。
报道还称，2018年世界杯赛场向人们展示的是，任何球队都有机会击败任何对手，一切取决于信心和赛前准备。
另据塔斯社7月14日报道，国际足联主席因凡蒂诺认为，俄罗斯世界杯是有史以来最棒的一届世界杯。
因凡蒂诺出席了在卢日尼基体育场举行的记者会。他说，俄罗斯志愿者代表了世界杯的心意与微笑，为赛事的组织工作作出了巨大贡献。他还向俄罗斯总统普京、世界杯组委会、俄罗斯足协、各国球员、教练、裁判和其他所有为世界杯的成功举办付出努力的人员表达了谢意。
因凡蒂诺说：“这是一届令人难以置信、赞叹不已的世界杯。两年前我就说过，这届世界杯必将是有史以来最棒的，如今我更有信心这么说。没错，这就是有史以来最棒的一届世界杯。”
此外据西班牙《阿斯报》网站7月14日报道，欧足联主席亚历山大·塞弗林日前就世界杯的成功举办对国际足联和俄罗斯表示祝贺，并强调这届杯赛足以证明欧洲足球的水平之高，四强全部是欧洲球队。
他说：“这是一届伟大的世界杯。我一直相信这届杯赛将有非常好的组织，但令我惊喜和印象深刻的是这届杯赛的和平程度，没有出现任何球迷闹事事件。我们必须向国际足联和俄罗斯表示祝贺。”
塞弗林表示，他为欧洲球队在本届世界杯上的出色表现深感欣慰。四强球队全部来自欧洲，这表明了欧洲足球的良好运转。
普京发起世界杯外交攻势
据路透社7月15日报道，俄罗斯总统普京7月15日把世界杯主办责任移交给卡塔尔领导人。卡塔尔将主办2022年的世界杯赛事。
报道称，在克里姆林宫举行的一个仪式上，普京把一个世界杯官方用球交给国际足联主席因凡蒂诺，后者把球交给卡塔尔埃米尔塔米姆。
普京说，俄罗斯对主办世界杯的成绩感到自豪，并愿意与卡塔尔分享经验。
另据路透社7月15日报道，就在克罗地亚将于几小时后与法国在世界杯决赛中一决高下之际，克罗地亚总统格拉巴尔-基塔罗维奇7月15日送给俄罗斯总统普京一件克罗地亚足球队的队服，背后印有普京的名字。
报道称，在这个拥有420万人口的巴尔干国家击败此前更被看好的对手并挺进决赛后，克罗地亚掀起了足球热。格拉巴尔-基塔罗维奇本人也参与其中，亲自前往俄罗斯观战，并且身穿与克罗地亚国旗颜色相同的服装。
报道还称，普京在克里姆林宫与格拉巴尔-基塔罗维奇会晤时，就克罗地亚足球队的精彩表现向这位女总统表示祝贺。
普京向她送上一束鲜花，她则赠给普京克罗地亚足球队的队服。
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