疫苗丑闻再爆发 中国家长对制度失去信心

中国爆发新一轮公共卫生危机。在一家大型制药商被曝出提供劣质疫苗给三个月大的婴儿之后，中国家长们说，他们对制度失去信心。





《南华早报》报导说，吉林药监局周五（7月20日）披露了一桩疫苗安全丑闻。调查发现，吉林长春长生生物科技公司向山东疾病预防控制中心出售252,600盒劣质百白破疫苗。





目前还不知道，有多少儿童通过国家疾病控制系统被注射了劣质疫苗。





在此消息曝出五天之前，药监局发现，长生公司在生产狂犬疫苗过程中伪造数据。此次违法事件如此严重，以至于药监局吊销了该公司生产狂犬疫苗的执照，并说可能启动刑事调查。

长生生物科技是最新一家被发现生产劣质疫苗的公司。





在去年11月份，国家药监局披露了另外一家疫苗生产商——武汉生物制品研究所出售了400,520盒劣质百白破疫苗给重庆和河北。不清楚有多少儿童被注射了这些疫苗。该公司迄今没有受到惩罚。





在这两起案件当中，百白破疫苗被省级公共卫生当局购买，根据一项强制性健康计划被注射给儿童。这些疫苗被发现无效，但是不清楚它们是否可能造成伤害。迄今还没有儿童注射这些疫苗生病的报告。





百白破疫苗的接种对象包括婴儿。第一针是在三个月的时候。





广州男子林先生的女儿被注射了四次百白破，它们都是长生和武汉生物制品研究所生产的。





林先生说他感到愤怒，不再相信中国制造的疫苗。他打算以后带女儿到香港注射疫苗。





“我再也不会注射任何大陆疫苗，直到政府采取真正的、严肃的步骤来解决这个问题。”林先生告诉《南华早报》。





在上海，一名母亲李女士说，她对中国制药行业失去信心，未来将选择进口疫苗。她的儿子被注射了武汉生物制品研究所的百白破。





“疫苗直接跟儿童健康相关。这个丑闻真的令我难过。”李女士说，“我们现在只能通过使用进口食品和进口药物才能保证我们孩子的健康吗？”





家长们焦急的希望知道自己的孩子有没有被注射劣质疫苗。这使得该话题名列本周末微博热搜榜第二名。





一名网友在微博上说：“如果国家不保护它的公民，我们如何能够爱我们的国家？”另外一名网友哀叹道：“看到这个新闻，我都不敢注射疫苗了。”





长生生物科技被吉林监管机构罚款340万元人民币。可是这对于一家净利润达到5.66亿元人民币的上市公司而言仅仅是九牛一毛。长生在2017年获得政府补贴4830万元人民币。





药物监管机构在去年11月份就开始对长生进行调查，但是直到上周五才公布结果。





一些疑问仍然未得到解答：劣质疫苗是如何通过检查系统的？国家卫生委员会迄今没有就劣质疫苗可能对儿童产生什么影响发布声明。





过去几年，中国发生过多次疫苗丑闻。2016年，一起疫苗过期事件导致200人被逮捕。价值5.7亿元人民币的储存不当或过期的疫苗被非法出售到全国。





《中国经济时报》在2010年披露，在三年时间里，数百名山西儿童因为受损疫苗的副作用而死亡或生病。山西官员否认疫苗有问题。揭露丑闻的报纸编辑被撤职。

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