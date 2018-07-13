近7成俄罗斯人相信存在世界政府：权力属于有钱人

法国《欧洲时报》7月12日报道称，俄罗斯民意调查机构全俄社会舆论研究中心最新公布的民调结果显示，2/3（67%）的俄罗斯人相信“世界政府”是现实存在的，该数字较2014年增长22%。
全俄社会舆论研究中心的民调数据显示，人们相信存在“世界政府”，因为他们看过相关电视节目，读到或从熟人那里听说过（10%）；权力属于有钱人，世界被寡头统治（10%）；以及存在包括联合国和北约等群体和组织（7%）。同时，33%的人难以回答该问题。
至于“世界政府”的目的，相信其存在的受访者中有30%的人认为是权力和影响力，16%的人认为是金钱和致富。分别各有6%的人推测，“世界政府”可能旨在控制人口、获取个人利益和好处，以及致力于“损害俄罗斯”。
民调显示，24%的俄罗斯人不相信“世界政府”的存在。15%的人认为，其不可能存在，因为每个国家都有自己的政府；12%的人表示，一群人无法控制所有国家；7%的人指出，没有证据表明存在这样的组织或群体。另有45%的受访者难以回答为什么不相信“世界政府”的存在。
据报道，这项民调于2018年5月29日至30日进行，2000名18岁以上受访者参与，统计误差不超过2.2%。
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