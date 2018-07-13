金正恩致函特朗普望再会面 特朗普赞两国关系“有重大进展”

境外媒体称，朝鲜最高领导人金正恩7月6日在写给美国总统的信函中表示，希望两国政府共同努力，促成朝美领导人再次会晤。
据俄罗斯卫星网7月12日报道，朝鲜领导人在信中还高度评价了美国总统为执行在6月12日新加坡会晤期间达成协议所采取的行动。
信中写道：“我非常感谢总统阁下在为改善两国关系和认真落实联合声明所作出的积极和前所未有的努力。”
金正恩相信，这些努力将为两国开拓出新的未来，并将结出硕果。
另据台湾“中央社”7月13日报道，美国总统特朗普12日发推文说，朝鲜最高领导人金正恩来信表示，他深信双方为终结核武僵局所作努力将获成果，并敦促美方采取具体行动建立互信。特朗普赞扬这封信，认为显示获得重大进展。
报道称，正在英国访问的特朗普说，金正恩这封来信“非常友好”，显示事情“有了重大进展”。他的推文贴出这封信的照片，并附上英文翻译。
根据译文，金正恩在日期为7月6日的这封信中说，他6月12日和特朗普在新加坡举行的历史性“特金会”“开启了别具意义的旅程”。
金正恩表示，他希望美方今后采取“实际行动”，但并未多作说明。
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