蓬佩奥访问未能弥合美朝鸿沟 朝方指责美“强盗性”要求

外媒称，尽管进行了两天密集会谈，但在平壤愤怒地拒绝了华盛顿对其迅速进行核裁军的 “ 强盗性 ” 要求之后，美国和朝鲜之间的和平进程 8 日陷入了危机。





朝痛斥美提 “ 强盗性 ” 要求





据法新社 7 月 8 日报道，朝鲜外务省对与美国国务卿蓬佩奥的会谈作出了愤怒回应，痛斥后者 “ 单方面地只提出了强盗性的 ” 要求，而没有提供美方的建设性举措。





报道称，美国官员在私下讲话时暗示，朝鲜措辞强烈的声明是一种谈判战略。但是在平壤上演了两天戏剧性友好之后，这一声明似乎标志着朝鲜回归了其传统的强硬立场，显示双方之间仍然存在鸿沟。朝鲜外务省反对蓬佩奥争取获得朝方具体承诺以兑现朝鲜最高领导人金正恩的 “ 朝鲜半岛无核化 ” 诺言的努力。





根据朝中社播发的声明，朝方以直白的言语表达了这一态度。该声明称： “ 美国确实想错了，以至于认为朝鲜还能耐心地接受反映美国强盗心理的要求。 ”





报道称，平壤特别提到它已经炸毁了一个核试验场 —— 特朗普本人已公开称赞这一让步是和平的胜利 —— 并且遗憾地表示，蓬佩奥证明了美国不愿意作出相应让步。





报道称，韩国朝鲜问题研究所教授杨武仁说，平壤想要在特朗普和他的高层官员之间打进楔子。他说： “ 朝鲜试图在后续的谈判中占据上风。 ”





另据俄新社 7 月 7 日报道，据朝中社报道，朝鲜外务省发表声明称， “ 美方在 6 日和 7 日举行的首次朝美高级别会谈上的态度和立场，简直令人遗憾 ” ， “ 对防止形势恶化和战争的关键问题 …… 只字不提 ” ， “ 朝美之间的信赖不但未更加巩固，反而使朝鲜本来坚定的无核化意志处于可能动摇的危险局面 ” 。





不过，朝方在声明最后写道，朝鲜仍 “ 保持对特朗普总统的信赖 ” 。





声明还指出： “ （美方）谈论什么 ‘CVID （完全、可验证且不可逆的无核化） ’ 、 ‘ 申报 ’ 、 ‘ 验证 ’ 云云，单方面地只提出了强盗性的无核化要求。 ” 美国不过是提出条件制造借口，表现出将 “ 建立朝鲜半岛和平机制 ” 的基本问题长久搁置的意图。





朝方称美方在谈判中坚持的立场如同 “ 恶性肿瘤 ” ，已导致过去历届政府之间的谈判进程 “ 随风而逝 ” 。





美强调对朝制裁不放松





据法新社 7 月 8 日报道，美国国务卿蓬佩奥 8 日说，只有实现 “ 最终的 ” 无核化，才会解除对平壤的制裁。





报道称，在平壤进行了两天的紧张会谈后，蓬佩奥 8 日在东京强调，会谈不断取得进展，并且 “ 很有诚意 ” 。





然而，与之形成鲜明对比的是，平壤的反应极端负面。朝鲜警告说，美国要求朝鲜单方面解除核武装，将陷和平进程于危险之中。





蓬佩奥在东京向日本和韩国同行简要介绍了会谈情况，并努力安抚他们说，与朝鲜的对话没有中断。





报道称，蓬佩奥的平壤之行旨在完善充实朝鲜在特朗普与金正恩上月的历史性峰会上所作的弃核承诺。





蓬佩奥在东京说，推动朝鲜弃核得到了整个国际社会的支持。他说： “ 如果那些要求是强盗行径，那么全世界就是强盗了，因为联合国安理会一致决定朝鲜需要那样做。 ”





报道称，虽然蓬佩奥再次坚称会谈将继续推进，但他也强调，目前没有实际成果可以让国际社会放松严厉制裁。





蓬佩奥说： “ 制裁不会取消，除非朝鲜完成金（正恩）委员长赞成的最终的、完全被验证的无核化。 ” 他还说，美国将为此创造条件，应平壤所求向其提供安全保障。





另据韩联社 7 月 8 日报道，美国国务卿蓬佩奥 8 日说，美国在无核化谈判中对朝鲜提出的要求是公平的，反驳了朝鲜在他访问后发出的强烈抨击。





报道称，蓬佩奥向韩日外长介绍了他在 “ 特金会 ” 后首次访朝的情况。他说与朝方的谈判取得了成果，但承认要达成无核化的时间表还有很多工作要做。





他说： “ 虽然我们对有关谈判取得进展感到鼓舞，但是这些进展本身不是放松当前制裁措施的理由。 ”





报道称，美日韩外长在东京举行三方会谈后召开联合记者会。日本外相河野太郎在记者会上表示，三方在会上重新确认了朝鲜 “ 完全、可验证且不可逆的无核化 ” 的原则。





河野太郎表示，三方要求朝鲜落实安理会决议的立场没有变化。三方将根据安理会决议维持对朝鲜的经济制裁措施，直至实现完全无核化。





韩国外长康京和指出，完全无核化是指完全销毁核物质，这是既定目标，朝鲜必须全面落实该决议。她表示，韩美停止联合演习意在促进朝鲜早日实现无核化，这并不意味着韩美军事同盟有变，韩美日三方仍将保持紧密合作。





另外，对于此次访朝期间没有会晤金正恩一事，蓬佩奥表示，原本就没有会晤金正恩的计划。

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