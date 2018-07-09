英国《每日电讯报》网站 7 月 7 日刊发题为《特朗普向全球贸易规则 “ 喷射火焰 ” 》的文章称，就美国总统唐纳德 · 特朗普而言，他的国家 “ 在世贸组织处于大大不利的地位。我们如今没有计划任何事情，但如果他们不恰当地对待我们，我们将做一些事情 ” 。以上这样的言论让人们不禁问出难以想象的事情：美国将背弃全球贸易仲裁机构吗？





文章称，关税从大声威吓变为开给全世界最大的一些经济体的账单。在特朗普下令征收钢铝关税后，哈雷 - 戴维森摩托车公司陷入美欧之间以牙还牙的交火中。该公司说，它将把一些生产转移到美国以外，以此规避欧盟征收的新进口税。





文章称，类似这样的先下手为强的举动表明，战后达成的共识也许会被毁掉。而这一共识是由世贸组织负责监督，而且这一共识管理着贸易超过半个世纪之久。 1941 年，温斯顿 · 丘吉尔和美国总统富兰克林 · 罗斯福制定了为全世界建设 “ 更美好的未来 ” 所需的基本原则。





这些原则不仅谈到了二战期间大家所期待的和平。它们还支持繁荣。





文章称，大西洋会议常被看作 20 世纪冲突的重要转折点，它制定了一套简单的宪章，包含八条。其中两条提到创造光明的经济前景所需的世界秩序。





宪章第五条要求 “ 促成所有国家在经济领域内最充分的合作，以促进所有国家的劳动水平、经济进步和社会保障 ” 。





而第四条引发更广泛的影响力。所有国家承诺 “ 努力促使所有国家，不分大小，战胜者或战败者，都有机会在同等条件下，为了实现它们经济的繁荣，参加世界贸易和获得世界的原料 ” 。在 20 世纪的这一时刻，一个简单朴素的共识达成：贸易与和平密不可分。





文章称，这为建立所谓的 “ 布雷顿森林体系 ” 机构（世界银行和国际货币基金组织）铺平了道路。





这帮助创造了关税与贸易总协定（ GATT ）的未来。从 1947 年直到 1994 年，关税与贸易总协定一直管理着世界贸易，提供了一套共同的监管体系，帮助各方管理基于商品的商业关系。

文章称， 1995 年，世界贸易组织成立，以满足发达经济体的要求：服务贸易、知识产权贸易，以及解决争端机制。





然而，人们对世界秩序的大体接受度如今面临至暗时刻。





文章称，人们将世贸组织无法应对（特朗普的关税政策）这一事实视作该体系的失败，然而实际上，这甚至不是设计它时要它解决的问题。





澳大利亚前贸易谈判人员德米特里 · 格罗祖宾斯基说，概而言之，世贸组织是关于放弃武器。他说： “ 你可以利用贸易保护主义措施来帮助你国家的特殊行业，但长期来看，如果每个人都开始使用这些措施，那么这是个糟糕的主意。这就是为何各国相互达成一致，愿意停止使用它们。 ” 他说： “ 如今特朗普把火焰喷射器从地下室带出来了。 ”





不过，如果说贸易战争说明了什么 —— 那就是美国并非世界上唯一的游戏参与者。欧盟、中国、墨西哥和加拿大以及其他国家仍遵守世贸组织的规则。





文章称，尽管世贸组织的争端调解部门

——

格罗祖宾斯基称其为

“

皇冠顶部的宝石

”——

相当成功，可是仍有失败之处。协议未就如何阻止各国补贴农业及其他工业制品以及降低服务贸易壁垒达成共识。涵盖这些领域的所谓的多哈回合谈判始于

2001

年，而该回合谈判至今尚未完成。

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