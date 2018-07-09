英国《每日电讯报》网站7月7日刊发题为《特朗普向全球贸易规则“喷射火焰”》的文章称，就美国总统唐纳德·特朗普而言，他的国家“在世贸组织处于大大不利的地位。我们如今没有计划任何事情，但如果他们不恰当地对待我们，我们将做一些事情”。以上这样的言论让人们不禁问出难以想象的事情：美国将背弃全球贸易仲裁机构吗？
文章称，关税从大声威吓变为开给全世界最大的一些经济体的账单。在特朗普下令征收钢铝关税后，哈雷-戴维森摩托车公司陷入美欧之间以牙还牙的交火中。该公司说，它将把一些生产转移到美国以外，以此规避欧盟征收的新进口税。
文章称，类似这样的先下手为强的举动表明，战后达成的共识也许会被毁掉。而这一共识是由世贸组织负责监督，而且这一共识管理着贸易超过半个世纪之久。1941年，温斯顿·丘吉尔和美国总统富兰克林·罗斯福制定了为全世界建设“更美好的未来”所需的基本原则。
这些原则不仅谈到了二战期间大家所期待的和平。它们还支持繁荣。
文章称，大西洋会议常被看作20世纪冲突的重要转折点，它制定了一套简单的宪章，包含八条。其中两条提到创造光明的经济前景所需的世界秩序。
宪章第五条要求“促成所有国家在经济领域内最充分的合作，以促进所有国家的劳动水平、经济进步和社会保障”。
而第四条引发更广泛的影响力。所有国家承诺“努力促使所有国家，不分大小，战胜者或战败者，都有机会在同等条件下，为了实现它们经济的繁荣，参加世界贸易和获得世界的原料”。在20世纪的这一时刻，一个简单朴素的共识达成：贸易与和平密不可分。
文章称，这为建立所谓的“布雷顿森林体系”机构（世界银行和国际货币基金组织）铺平了道路。
这帮助创造了关税与贸易总协定（GATT）的未来。从1947年直到1994年，关税与贸易总协定一直管理着世界贸易，提供了一套共同的监管体系，帮助各方管理基于商品的商业关系。
文章称，1995年，世界贸易组织成立，以满足发达经济体的要求：服务贸易、知识产权贸易，以及解决争端机制。
然而，人们对世界秩序的大体接受度如今面临至暗时刻。
文章称，人们将世贸组织无法应对（特朗普的关税政策）这一事实视作该体系的失败，然而实际上，这甚至不是设计它时要它解决的问题。
澳大利亚前贸易谈判人员德米特里·格罗祖宾斯基说，概而言之，世贸组织是关于放弃武器。他说：“你可以利用贸易保护主义措施来帮助你国家的特殊行业，但长期来看，如果每个人都开始使用这些措施，那么这是个糟糕的主意。这就是为何各国相互达成一致，愿意停止使用它们。”他说：“如今特朗普把火焰喷射器从地下室带出来了。”
不过，如果说贸易战争说明了什么——那就是美国并非世界上唯一的游戏参与者。欧盟、中国、墨西哥和加拿大以及其他国家仍遵守世贸组织的规则。
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