“砍价”省了14亿美元？特朗普要将“空军一号”涂成国旗色

境外媒体称，忘了约翰·肯尼迪的“婴儿蓝”（淡蓝色）吧：唐纳德·特朗普总统称新版本的“空军一号”将被涂成美国国旗的颜色。
美国彭博新闻社网站7月17日报道称，特朗普在接受哥伦比亚广播公司采访时称：“这将是最好的‘空军一号’，也是世界最好的！它将被涂成红、白和蓝色，我觉得这才合适。”
报道称，“空军一号”是美国权力的国际象征。新的配色将取代“空军一号”可追溯到肯尼迪当政时期的蓝色、浅蓝和白色搭配。
报道称，特朗普在走马上任前曾批判美国波音公司的这种经过改装的747大型喷气式客机价格高昂，从而使“空军一号”成为人们关注的焦点。后来他与这家飞机制造商达成协议，并将价格下降归为自己的功劳。
特朗普在17日播出的访谈中表示：“波音公司与我们做了一桩好买卖，我们能接受。不过我也说过‘我们要不要也用婴儿蓝呢？’答案是不。”
另据台湾“中央社”7月17日报道，美国防部官员表示，波音公司已接获39亿美元合约，将打造两架747-8型客机作为总统专机“空军一号”，且须在2024年12月前交机，机身将涂上国旗的红、白、蓝色。
国防部17日宣布这项决定，声称总部设于西雅图的波音公司先前获得的开发工作合约，已经扩大为设计、改装和部署两架任务型747-8总统专机。
这项合约遵循波音和白宫今年2月达成非正式协议的概要，而协议则是在美国总统特朗普反对过去一份价值40亿美元的“空军一号”订单之后所达成。
报道称，特朗普曾于2016年底在推特贴文抱怨“成本失控”，还说要“取消订单”。白宫今年2月指出，新的协议将为纳税人节省逾14亿美元，但这项数字无法独立证实。
哥伦比亚广播公司（CBS）今天播出特朗普专访内容，他说新款“空军一号”的内部将有所更新，且机身配色有别于现在的蓝色和白色。目前“空军一号”外观配色可追溯到前总统肯尼迪政府时期。
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