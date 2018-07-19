金正恩视察各地工业区并严厉批评下属 塑造全力拚经济形象

朝鲜领导人金正恩近期视察各地工业区时狠狠训斥了多位官员，为的是要在国内寻求各界支持他的经济政策，并让外界相信他去核化的意愿。
金正恩之前的目标是努力开发搭载核弹头、并能袭击美国本土的导弹，但他在4月将工作重心转到了经济上。金正恩6月和美国总统特朗普在新加坡举行了史无前例的峰会，当时他盛赞新加坡的经济发展以及“世界级”的设施。
金正恩本月巡视多个工业区，以及靠近中朝边界的经济特区，据国家媒体报导，巡视期间他经常就建设项目拖延或生产线不够现代化而斥责负责官员。
金正恩以前实地考察经济时曾公开批评党政干部。专家表示，最新的批评似乎意图刺激全国经济发展，并将进展落后地区的责任归咎于官僚。
“既然已将经济发展作为党的一个主要政策，他就需要展示成果，但可能已经意识到实际情况并不那么美好，”首尔东国大学(Dongguk University)教授Koh Yu-hwan表示。
“对内部人，他试图说这不是他自己和他们的错，而是党内官员的错，同时鼓励普通公民努力工作。”
与华盛顿的核谈判正在进行之际，金正恩也可能希望通过突出他对经济发展的热情来消除外界对无核化的怀疑。
金正恩在新加坡峰会上做出了“致力于实现无核化”的广泛承诺，但没有详细说明他将如何以及何时废除核计划。
“试图赢得民心的同时，金正恩也想展现自己是在全力拼经济，而且是玩真的，并消弥外界对去核化的怀疑，”首尔的朝鲜问题研究大学(University of North Korean Studies)教授Lee Woo-young表示。
**令人无言**
据朝中社报导，金正恩本周在东北部咸镜北道一处发电厂痛骂高管“无耻、可悲，令人无言”，因为他发现电厂17年前开工后，建设进度仅完成70%。
根据朝中社，本月稍早，金正恩严厉谴责边界城市新义州市一家纺织厂经理，指出他们一味投诉缺乏原材料和资金，却欠缺厂房升级换代的规划。
史汀生中心(Stimson Center) 38 North网站的朝鲜领袖专家Michael Madden表示，金正恩的这些训斥似乎是其有意模仿祖父金日成，塑造亲民形象的部分行为。金日成生前形象亲和、颇受民众爱戴。
“一些高级官员怠忽职守，他藉着表示他们只顾出席官方公开活动，对日常的工作不负责任，来表达自己的看法，”Madden表示。
“这与金日成的演说及谈话如出一辙。”（路透社）
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